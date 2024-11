Título: Hoje, sexta-feira (22), celebra o Dia de Santa Cecilia

Nesta sexta-feira (22), é celebrado o Dia de Santa Cecilia, foi martirizada por volta do ano 230, durante o império de Alexandre Severo e o Pontificado de Urbano I. Seu culto é antiquíssimo: a Basílica a ela dedicada no bairro romano de Trastevere é anterior ao edito de Constantino. Em 313, decretou o domingo como dia ferial; e a festa em sua memória foi celebrada no ano 545.

Uma das mártires dos primeiros séculos mais venerada pelos cristãos. Diz-se que no dia de seu matrimônio, enquanto os músicos tocavam, ela cantava a Deus em seu coração. É representada tocando um instrumento musical e cantando.

As “atas” da santa a apresentam como integrante de uma família nobre de Roma. Costumava fazer penitências e consagrou sua virgindade a Deus. Entretanto, seu pai a casou com um jovem chamado Valeriano.

No dia das núpcias, Cecília partilhou com Valeriano o fato de ter consagrado sua virgindade a Cristo e que um anjo guardava sua decisão.

Cecília de Roma é uma santa cristã da Igreja Católica que é considerada a padroeira dos músicos. Mesmo martirizada, estava “com o coração cantando um hino de amor a Deus”. Uma curiosidade: ela é a santa da Igreja Católica que mais tem basílicas em Roma.

Santa Cecília tocava um instrumento que antecedeu o piano. Ela viveu na Idade Média. E adorava cantar e tocar. Ela foi obrigada a se casar, mesmo contra a vontade. E no dia das núpcias, conseguiu converter o marido.

Oração Santa Cecília

“Santa Cecília revesti-no de insondável confiança na misericórdia de Deus, pelos merecimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dilatai o nosso coração para que abraçados do amor de Deus não nos deviemos jamais da salvação eterna. Rogai pelos artistas que fazem do seu trabalho um meio de Jesus ser mais conhecido e amado! Amém”.