Hoje, sexta-feira (25), celebra o Dia da Construção Civil

Nesta sexta-feira (25), é celebrado Dia da Construção Civil, este dia celebra a importância do trabalho desse ofício, que se responsabiliza por erguer as estruturas que compõem cidades e comunidades. É uma data especial para homenagear os profissionais que constroem e transformam o mundo.

É o nome utilizado para todo tipo de construção que interaja com uma comunidade, cidade ou população. A Construção Civil envolve todas as atividades de construção de edifícios, estradas, aeroportos, canais de navegação, túneis e obras de saneamento, por exemplo. Até os dias atuais, por causa da sua origem: no passado, a engenharia era dividida em duas grandes áreas: Civil e Militar. Com o tempo, essa divisão acabou e, atualmente,

Construção Civil representa todo tipo de obra que conta com a participação de engenheiros e arquitetos civis em parceria com profissionais de outras áreas.

Além de homenagear os profissionais da construção civil, a data também é voltada para a conscientização sobre a importância da segurança no trabalho, pois o setor é um dos que mais registram acidentes laborais no Brasil. Investir na segurança, com cursos de prevenção de acidentes, é papel fundamental das empresas do ramo para preservar a saúde e a vida dos trabalhadores.

A data é celebrada em outubro por causa de São Judas Tadeu, padroeiro da profissão, que tem um dia no mês em sua memória, o dia 28.

A Construção Civil é um dos fenômenos de maior representatividade no Brasil, e um importante indicador de crescimento da economia e até de movimentação da população pelo País. Isso acontece porque, cada vez mais, as grandes cidades estão recebendo novos moradores das cidades menores vizinhas – e a construção de novas estruturas urbanas é uma realidade pela qual observamos o crescimento constante dos principais municípios do Brasil.

O papel da Construção Civil está diretamente ligado com o bem-estar da população, abrangendo também princípios de cidadania, como inclusão social e divisão entre espaços particulares e públicos.

Ao longo dos anos, a comemoração do Dia do Trabalhador da Construção Civil se popularizou no país e se tornou presente no calendário de eventos do setor. Atualmente, essa data comemorativa é marcada por diversas ações de conscientização em todo o Brasil, como meio de promover o desenvolvimento da construção civil.