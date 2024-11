Hoje, terça-feira (05), celebra o Dia Nacional da Cultura

Nesta terça-feira (05), é celebrado o Dia Nacional da Cultura, foi escolhido para comemorar e conhecer um pouco mais da nossa cultura. A data também foi escolhida por um motivo muito especial, a comemoração do nascimento de Rui Barbosa (5 de novembro de 1849), um dos nomes mais influentes na história do Brasil, República, seja na questão política ou cultural.

Hoje é dia de celebrar toda a riqueza da cultura brasileira. A partir da contribuição de diversos povos, o Brasil produziu ao longo de sua história uma enorme diversidade de manifestações culturais. De norte a sul, de leste a oeste, as músicas, a culinária, a literatura, o folclore, o artesanato etc. expressam toda a multiplicidade cultural do nosso país.

O dia 5 de novembro foi escolhido como o Dia Nacional da Cultura em homenagem a Rui Barbosa, jurista, jornalista, político, diplomata, ensaísta e orador. Nascido em Salvador, Bahia, em 5 de novembro de 1849, Rui Barbosa desempenhou importante papel político e cultural no Brasil. Foi autor de várias obras literárias e membro fundador da Academia Brasileira de Letras.

Cultura tem como significado o acúmulo de vivência histórica dos conceitos sociais como valores, culinária, linguagens, fé, técnicas e gostos, todos formados coletivamente, sendo basicamente o conjunto de costumes que são compartilhados por um determinado grupo.

A Cultura está inserida desde o nosso nascimento, sendo geralmente passada de geração em geração, e suas diferentes manifestações podem ser de caráter artístico, social ou intelectual.

Já a ciência pode ser entendida como os conhecimentos adquiridos através de estudos, pesquisas, práticas e/ou investigações, sempre com base em determinados princípios.

A Ciência e Cultura têm, cada vez mais, mostrado alinhamentos, e esses dois aspectos estão amplamente presentes no desenvolvimento humano, e podem ser facilmente identificados em coisas triviais como no âmbito profissional, nos estudos, em grupo de amigos, na família, entre outros.

É essencial a busca por estimular a valorização da cultura tradicional e da ciência pela sociedade e seus governantes, e também evidenciar a grande relevância do resgate e proteção de culturas tradicionais, em especial as daqui da América do Sul, que trazem uma relação forte e harmônica com a natureza.