Hoje, terça-feira (13), celebra o Dia do Automóvel

Nesta terça-feira(13), é celebrado o Dia do Automóvel, a data foi criada no ano de 1934 por Getúlio Vargas, que assinou o Decreto no 24.224, de 11 de maio de 1934.

Uma das versões afirma que a data seria uma homenagem a Bertha Benz, esposa de Karl Benz, um dos criadores do primeiro carro para venda do mundo, o Benz Patent-Motorwagen – ou Motorcar.

Outra versão é de que a data comemoraria a produção do Belcar, tido como o primeiro carro de passeio brasileiro. O modelo da Vemag – Veículos e Máquinas Agrícolas S.A. teria motor 1.0 de dois tempos com bloco da também verde-amarela Sofunge. A unidade número um do automóvel teria saído da linha de produção em 1958, ou seja, 24 anos depois do decreto de Getúlio Vargas.

Uma terceira hipótese é a abertura da primeira estrada pavimentada do Brasil. A rodovia que liga a cidade do Rio de Janeiro a Petrópolis, com cerca de 66 quilômetros, foi inaugurada em 13 de maio de 1926.