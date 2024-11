Hoje, terça-feira (19), celebra o Dia da Bandeira Nacional

Nesta terça-feira (19), é celebrado o Dia da Bandeira Nacional, foi nessa data, em 1889, que a atual bandeira entrou em vigor. Sua criação foi uma necessidade da mudança de regime político e do estabelecimento da república. Seus autores foram: Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares.

“A bandeira brasileira também é conhecida pelo lema impresso nela: Ordem e Progresso, inspirado em uma corrente de pensamento conhecida como positivismo e baseado em uma frase do criador dessa corrente, o filósofo francês Augusto Comte. A frase em questão era “O amor por princípio e a ordem por base; o progresso por fim”.

O lema presente na Bandeira do Brasil traz uma ideia bastante presente no positivismo de que a ordem é o meio para garantir-se a manutenção de coisas vitais e, consequentemente, o meio para garantir-se o progresso da sociedade como um todo.”

” Significado da Bandeira do Brasil

As cores apresentadas na bandeira, como sabemos, são o verde, amarelo, azul e branco. A escolha dessas cores remonta à história portuguesa, cada uma com seu significado.

Verde: faz menção a povos que habitavam Portugal há mais de dois mil anos. O verde tornou-se símbolo da luta dos portugueses pela liberdade e passou a ser utilizado como cor nacional durante as guerras deles contra os mouros.

Amarelo: passou a ser utilizado no brasão de armas de Portugal logo após a conquista de Algarve (região ao sul do país) em 1250. Pode fazer menção também à cor da Casa dos Habsburgo-Lorena, dinastia da qual fez parte D. Leopoldina, esposa de D. Pedro I.

Azul e branco: foram adotados, a princípio, em Portugal a partir do século XI. O azul e o branco popularizaram-se no Brasil após terem sido adotados como as cores de algumas capitanias hereditárias.”

Quem criou o Dia da Bandeira?

O Dia da Bandeira foi criado em concomitância ao estabelecimento da nova Bandeira do Brasil, em 1889. A Bandeira do Brasil foi estabelecida por meio do Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889. A mudança do símbolo foi parte da mudança de regime que aconteceu com a proclamação da república.

O decreto que estabeleceu a nova bandeira foi assinado pelo então presidente marechal Deodoro da Fonseca. Os autores da nova bandeira foram Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares.