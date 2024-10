Hoje, terça-feira (22), celebra o Dia do Paraquedista

Nesta terça-feira (22), é celebrado o Dia do Paraquedista, Andrews Jacques Garverin, em 1797, construiu um paraquedas baseando-se no modelo de Da Vinci e em seguida provou a tese saltando de um balão.

Alguns estudos dizem que o paraquedismo teve o seu surgimento por volta de 1306, quando foram feitos registros de acrobatas chineses que saltavam de uma altura considerável com um item semelhante a um guarda-chuva para amortecer a queda.

No século XV, Leonardo Da Vinci iniciou estudos baseados nos voos de pássaros e criou máquinas e outros equipamentos voadores. A partir daí ele foi considerado o precursor como projetista do paraquedismo.

Esse esporte só foi patenteado anos depois, em 1783 por Sebastian Lenormand. Mas o primeiro paraquedista do mundo inteiro surgiu apenas em 22 de outubro de 1797, data essa marcada como o dia do paraquedista.

Neste dia especial, reconhecemos a incrível habilidade, a disciplina incansável e o compromisso inabalável dos paraquedistas. Vocês são verdadeiros heróis, desafiando a gravidade e conquistando os céus com ousadia e destemor.

No início, o paraquedismo era utilizado pelos militares durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para alcançar lugares que eram de mais difícil acesso.

Após a guerra, os militares começaram a compor esse esporte em momentos de lazer e, após a segunda metade do século XX, diversos atletas começaram a saltar.

Por volta dos anos 1930, o paraquedismo chegou ao Brasil graças ao Charles Astor, que iniciou cursos de paraquedismo no Aeroclube de São Paulo e formou diversos alunos como paraquedistas.

Nos anos 1980, os equipamentos começaram a melhorar e, com isso, o chamado “salto duplo” começou a acontecer com frequência. Era dessa forma que qualquer pessoa começava a ter acesso ao esporte com mais segurança.

Em 2012 o paraquedismo marcou história quando o austríaco Felix Baumgartner realizou o maior salto de paraquedas, saltando de uma altura de 39 mil metros, diretamente da atmosfera.

Para saltar de paraquedas existe uma altura considerável para que o salto seja bem-sucedido e claro, dê toda aquela adrenalina e frio na barriga. Muitas pessoas não saltam por medo da altura, porém, você sabe qual a altura mínima para saltar de paraquedas?

Bem, para viver esse esporte, você precisa estar numa altura mínima de 8 até 12 mil pés, que é mais ou menos a altura que todos os saltos duplos são feitos. Quando um salto ocorre com mais de 15 mil pés, o atleta precisa usar máscaras de oxigênio para garantir a sua segurança durante o percurso.

Nosso cérebro pode reagir de diferentes perspectivas dependendo da altura, então você pode ficar tranquilo, o medo talvez não te impeça de viver esse momento de adrenalina!

O processo do salto de paraquedas demora em torno de 15 a 20 minutos, levando em conta todo o trajeto da aeronave até a altura ideal para o salto, a queda livre e o tempo de pouso com o paraquedas já aberto.

Geralmente, a queda livre dura em média de 45 segundos a 1 minuto, chegando até em 200 km/h, o que vai depender do peso e tamanho tanto do instrutor quanto do passageiro.