Hoje, terça-feira (26), celebra o Dia da Melancia

Nesta terça-feira (26), é celebrado o Dia da Melancia, é celebrado o Dia Mundial da Melancia, um dos frutos mais consumidos no Brasil e no mundo, e que tem sua cultura difundida por todo o estado do Amazonas. São mais de 8 mil produtores rurais engajados no cultivo da fruta, que abasteceu a mesa dos amazonenses com mais de 12 milhões de melancias em 2022.

A melancia é uma fruta rasteira, que tem origem africana onde é cultivada há mais de 5 mil anos. Já na América chegou por volta do século 15 e desde então se tornou uma das frutas queridinhas, principalmente dos brasileiros.

Com uma polpa bastante suculenta, a melancia é uma fruta originária da África que passou a ser consumida no mundo inteiro por seu sabor levemente doce e agradável. Ela é rica em água, fonte de carboidratos, possui vitaminas importantes para o organismo como C e A, além de sais minerais como cálcio, magnésio, fósforo, sódio e potássio.

A cor avermelhada indica a presença do licopeno, que é um antioxidante potente que combate os radicais livres do organismo. Por conta disso, ela ajuda a prevenir doenças cardíacas e até mesmo câncer.

Hidratação

A melancia ajuda a manter o corpo hidratado, pois é composta por cerca de 90% de água. Estar com a hidratação em dia é importante para regular a temperatura do corpo, prevenir infecções, fornecer nutrientes para as células e manter os órgãos funcionando. Além disso, melhora a qualidade do sono e o humor.

Digestão

O organismo digere facilmente a melancia, pois, além de ser composta por bastante água, as fibras presentes na sua polpa ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. As fibras estruturam o bolo fecal e a água ajuda a manter a fluidez no trato digestivo.

Doenças cardiovasculares

A fruta contém magnésio e potássio, que são minerais que reduzem a pressão arterial. A melancia também contém citrulina, um aminoácido que aumenta os níveis de óxido nítrico no organismo e ajuda a expandir os vasos sanguíneos. A presença do licopeno contribui para controlar o colesterol “ruim” do organismo. Essas condições estão associadas a fatores de riscos das doenças cardiovasculares.

Visão

A melancia pode auxiliar na proteção dos olhos, evitando doenças como catarata e degeneração macular. Isso porque o alimento contém substâncias antioxidantes como beta-caroteno (substância precursora da vitamina A), luteína e zeaxantina. A vitamina A, por exemplo, previne a cegueira noturna.