Hoje, terça-feira(03), celebra o Dia Internacional de Lutas dos Portadores de Deficiência

Karla Neto

Nesta terça-feira(03), é celebrado o Dia Internacional de Lutas dos Portadores de Deficiência, foi instituído pela Organização das Nações Unidas em outubro de 1992. A partir de então, a cada ano, é estimulada uma reflexão sobre os direitos da pessoa com deficiência, tanto na instância nacional como na municipal.

O motivo para sua instituição é a promoção de uma maior compreensão dos assuntos referentes à deficiência, chamando atenção para sua importância, alertas e a conscientização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar dos indivíduos.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), aproximadamente 10% da população mundial porta algum tipo de deficiência. Possuir necessidades especiais ainda influencia na socialização dos indíviduos, intolerância e discriminação ainda são motivos de exclusão da classe. Segundo o decreto de N° 3,298/1999, a deficiência pode ser definida como perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica.

As Nações Unidas buscam enfatizar os significativos benefícios que a acessibilidade pode trazer, tanto para pessoas com deficiência quanto para a sociedade, e a divulgação desse fato entre os governos, as empresas e o público em geral. Neste sentido, como um dos princípios básicos dos Direitos Humanos, a acessibilidade se insere no contexto mais amplo da promoção da igualdade.