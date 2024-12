Hoje, terça-feira(24), celebra o Dia Nacional do Órfão

Karla Neto

Nesta terça-feira(24), é celebrado o Dia Nacional do Órfão, é uma data para refletirmos sobre a importância da convivência familiar e a necessidade de apoio àqueles que enfrentam a dor da perda, seja de pais ou de um de seus cuidadores principais. Esta data sensibiliza a sociedade para as questões que envolvem as crianças e jovens órfãos, promovendo um olhar mais atento para as necessidades emocionais, sociais e físicas dessas pessoas.



A data também serve como lembrança para que a sociedade civil e o governo se empenhem em criar programas de apoio mais eficazes para esses indivíduos, oferecendo amparo não só financeiro, mas também emocional e psicológico.



Este dia é um momento para dar visibilidade a um grupo vulnerável da sociedade e despertar a empatia e a solidariedade. Muitas crianças e adolescentes que perderam seus pais enfrentam desafios emocionais significativos, além das dificuldades relacionadas a cuidados adequados e oportunidades de crescimento.