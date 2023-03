6 famosos que são autistas e você não sabia

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é muito mais comum do que imaginamos. Segundo dados recentes divulgados pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) dos Estados Unidos, 1 em cada 44 crianças é autista.

Por isso, é muito comum que pessoas, como famosos autistas, cresçam sem saber do diagnóstico e o recebam somente na vida adulta, é o que chamamos de diagnóstico tardio de autismo.

Existem vários exemplos de pessoas famosas que receberam esse diagnóstico na vida adulta, cujos trabalhos se tornaram importantes e são grandes referências em seus nichos de atuação.

“O diagnóstico tardio de autismo é uma realidade cada vez mais próxima de muitas pessoas que hoje são adultas. Isso acontece, principalmente, porque a conscientização do TEA e os avanços em processos diagnósticos tornam possível identificar pessoas que estão no espectro, mesmo que elas já sejam adultas. Mas, diferente de um diagnóstico que acontece quando se é criança, para diagnosticar o autismo na vida adulta, são necessários outros procedimentos e avaliações”, explica a coordenadora de Terapia Ocupacional, Mariana Asseituno.

Com o passar do tempo, muitos adultos têm procurado ajuda para o diagnóstico tardio de autismo Isso acontece, principalmente, porque se identificam com pessoas que conhecem que estão no espectro ou até mesmo com personagens de séries e filmes.

Com auxílio da equipe da Genial Care, clínica multidisciplinar de cuidado e desenvolvimento de crianças autistas e suas famílias, separamos 6 famosos diagnosticados com autismo e um pouco sobre suas histórias.

1. Anthony Hopkins

Vencedor do Oscar de Melhor Ator no filme “O Silêncio dos Inocentes”, Anthony Hopkins teve o diagnóstico de autismo na vida adulta, por volta dos 70 anos. Foi a esposa do ator quem o incentivou a pesquisar mais sobre o TEA e entender que algumas das suas características poderiam ser sinais de uma pessoa atípica.

Quando o diagnóstico foi aberto ao público, ele contou que sempre teve dificuldades de se encaixar em algum grupo e foi um adolescetente muito solitário. Além de atuar, ele também é um pintor extremamente talentoso, compartilhando suas obras em suas redes sociais.

2. Daryl Hannah

A atriz que teve grande destaque em filmes como “Kill Bill” e “Blade Runner” já falou abertamente em muitas entrevistas sobre suas dificuldades na infância após receber o diagnóstico de autismo.

Ela revelou a condição apenas em 2013, depois de anos mantendo em segredo e disse que os médicos queriam mandá-la para internação em uma instituição de cuidados especiais, mas foram impedidos por sua mãe.

3. Elon Musk

O presidente da Tesla, revelou durante sua participação no programa norte-americano “Saturday Night Live” que tem autismo em um nível leve, que o próprio chamou de Síndrome de Asperger.

“Muitas vezes depois de eu dizer alguma coisa eu tenho que dizer que eu estou falando sério para que as pessoas realmente entendam que eu estou falando sério. Isso porque eu nem sempre tenho muita entonação ou variação na forma como eu falo. Na verdade, eu estou fazendo história hoje como a primeira pessoa com Asperger a apresentar o “SNL”, ou pelo menos a primeira a admitir”, disse o empresário em seu monólogo de abertura.

Vale lembrar que a nomenclatura foi descontinuada nos manuais diagnósticos, como a CID 11 e o DSM 5 e hoje é conhecida popularmente como “Autismo leve”.

4. Greta Thunberg

Eleita pela revista Time em 2019 como a Pessoa do Ano, Greta é uma mulher dentro do espectro autista que se tornou referência mundial quando o assunto são reivindicações de sustentabilidade no planeta.

A ativista é muito aberta sobre o tema e já falou sobre isso em suas redes sociais, afirmando que “isso significa que às vezes ela é um pouco diferente, e que isso é uma superpotência”.

5. Susan Boyle

A cantora que surpreendeu o mundo com sua voz em uma participação no programa “Britain’s Got Talent” em 2009 é outro caso de famosos autistas que só descobriram o diagnóstico na vida adulta.

Ela contou que quando criança recebeu um diagnóstico errado dos médicos, que afirmaram que ela tinha sido privada de oxigênio no cérebro, devido a uma complicação no parto. Em 2012, Boyle entendeu que na verdade está dentro do espectro. Ela afirma que com essa informação teve uma maior compreensão sobre si mesma e está mais relaxada e aliviada.

6. Wentworth Miller

Muito conhecido pelo seu papel no seriado norte-americano Prison Break, Wentworth Miller também foi diagnosticado na vida adulta. O ator disse em suas redes sociais que começou a entender melhor sobre o TEA após pesquisas online e, mais tarde, confirmou o diagnóstico com um profissional médico.

Ele afirma que “ser autista é central para quem ele é, para tudo que ele já fez ou articulou.” Apesar disso, Miller não gosta de falar muito sobre o assunto em entrevistas e online, reconhecendo que pode gerar mais desinformação para as pessoas.

Esses 6 famosos que são autistas nos ajudam a desconstruir muitos mitos acerca do TEA, como o de que pessoas autistas vivem em seus próprios mundos. Além disso, eles também podem ajudar a informar mais sobre o assunto e criar menos desinformação, por meio de seus fãs e admiradores.