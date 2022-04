Aos 58 anos de idade, Gloria Pires posa de biquíni e leva web ao delírio: ‘Corpo de milhões’

Gloria Pires está em Miami, nos Estados Unidos, acompanhada pelo marido, Orlando Morais. Aproveitando dias de folga enquanto não começa a gravar “Fuzuê”, novela da TV Globo para a qual foi confirmada em 2023, a artista posou de biquíni em uma praia da região e causou comoção na web por exibir o corpo enxuto, aos 58 anos de idade.

“O corpo de milhões”, comentou uma fã, boquiaberta. “Glória Pires, você coloca muita menina de 18 anos longe. Luz de beleza. Linda demais”, opinou outra seguidora da artista. “O corpão da Glorinha”, admirou uma internauta. “Você está maravilhosa“, elogiou mais uma. “Glória Pires está em forma e linda”, constatou outra fã.

No clique, Gloria usa um biquíni modelo tomara que caia. A peça é uma das queridinhas da artista, que tem inúmeras fotos com o mesmo modelo em sua rede social. Gloria, inclusive, gosta de apostar no biquíni inclusive para compor looks informais. Veja fotos na galeria acima!