Babado Novo celebra 20 anos com gravação de audiovisual

O grupo vai receber convidados especiais no entardecer da capital baiana

Em 2022, a Babado Novo celebra 20 anos com o registro de um material audiovisual em um dos lugares mais charmosos de Salvador, o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM).

A gravação vai começar ao pôr do sol e promete fazer o público sentir a emoção de estar no circuito do carnaval, com a nostalgia de ouvir a história da Babado Novo sendo contada por Mari e seus convidados especiais, através de regravações e faixas inéditas. Entre as atrações já confirmadas, estão Gabi Martins, Felipe Pezzoni, Gabily, Mc Danny e Durval Lelys, um dos ícones da música baiana.

O palco foi projetado pela Showdesign, uma das maiores referências em experiência audiovisual do país. Além da beleza natural do local, o cenário vai trazer muitas cores, remetendo a alegria que a Babado Novo transmite. O show tem direção de Rafael Gruetz, e vai acontecer no dia 29 de março, mesmo dia em que a capital baiana comemora mais um aniversário. O evento tem como patrocinadores a Faculdade Cruzeiro do Sul e Conduscabos.

A Babado Novo

Conhecida entre as referências da música baiana, a banda Babado Novo surgiu na década de 2000 liderada por Claudia Leitte e foi um fenômeno da Axé Music, emplacando e acumulando vários hits e prêmios. Desde 2012, o grupo segue sob o comando da baiana Mari Antunes que mistura a alegria e swing do axé com a irreverência do arrocha e outros ritmos.

Com a formação atual, a Babado Novo lançou o CD e DVD “Babado Novo ao vivo no Pelourinho” pela Universal Music, gravado no Largo do Cruzeiro de São Francisco; e o EP audiovisual “Na onda do Babado”, em um cenário que é bem a cara do verão.

Ao longo da sua trajetória, a Babado Novo acumula indicações a prêmios, troféus de diversas premiações, e grandes hits como “Amor Perfeito”, “Cai Fora”, e “Bola de Sabão”, entre outras premiações, como ‘Melhor Banda’, ‘Melhor Cantora’, ‘Melhor Música’ e ‘Melhor Figurino’ no Carnaval de Salvador e micaretas espalhadas pelo país. A banda também coleciona certificações de discos de ouro, platina e diamante.

A artista

Com uma voz marcante, e uma mistura de beleza, simpatia e talento, Mari, como é carinhosamente chamada, conquistou fãs por todo o país, sendo sempre apontada pelo seu carisma, energia positiva e desenvoltura nos palcos.

Antes mesmo de ser a voz da Babado Novo, Mari Antunes era fã da banda. Ela cantava as músicas do grupo com as amigas e sempre lembra com bastante empolgação de um período de divulgação da Babado, quando a banda se apresentou em seu colégio, em Itabuna.

Desde seu primeiro carnaval em 2013, Mari conquistou diversas premiações: musa do carnaval, melhor cantora e cantora revelação. Para ela, este é um momento de muita felicidade e gratidão: “Eu amadureci muito neste processo com a Babado Novo, me sinto honrada por fazer parte dessa história brilhante e que eu tenho um orgulho imenso.” conta.

Serviço

Data: 29 de março 2022

Horário: a partir das 17h

Local: Museu de Arte Moderna da Bahia MAM – Avenida Lafayete Coutinho, s/n, Comércio.

Vendas: Sympla – https://www.sympla.com.br/dvd-babado-novo—20-anos__1502214