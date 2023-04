BBB23: Saiba o horário da Eliminação do último Paredão desta edição

Por Luigi Civalli

Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa disputam o último Paredão do BBB23 – Divulgação/Globo

O programa vai começar por volta das 23h10, logo após o Fantástico, um pouco mais tarde do horário durante a semana, que é logo após a novela “Travessia”.

Aline Wirley, Bruna Griphao e Larissa disputam a preferência do público e, apesar da amizade entre elas lá dentro, as equipes aqui fora duelam para colocá-las na final. Neste sábado, inclusive, o pai de Bruna, Kakau, e a equipe de Larissa trocaram farpas na web.

“Passei dias desconfiando que alguma coisa estava acontecendo, errada. A gente sempre teve uma boa relação com o time da Larissa, por tudo, pela história da Larissa. Gosto muito da Larissa. Eu, Kakau, procurei a ADM da Larissa ontem. Liguei pra ela de tarde. Esperava um posicionamento dela, mas já estava entendendo que tinha alguma coisa errada por trás desse sumiço, dessa omissão. Eu perguntei a ela qual seria o posicionamento dela, na mesma hora. Ela não soube me falar”, disse o pai da atriz em conversa com fãs dela.

Kakau ainda revelou que a filha é muito parecida com ele e vai com as pessoas queridas “até o fim” e criticou o fato de ter repescagem no jogo, algo que trouxe Larissa de volta à casa.

“Minha filha é muito parecida comigo, eu sou muito parecido com ela. A gente pega na mão até o final, mas a gente não aceita (tudo). Minha posição naquele momento era: você vem junto com a gente, a gente vai junto com você. Mesmo contra toda essa história. A Larissa não tem culpa, mas essa história da repescagem, eu achei um absurdo isso. A máxima do jogo é ficar confinado”, disse.

A RESPOSTA

Com o assunto vindo à tona, a equipe de Larissa, por meio das redes sociais, também se posicionou e colocou seu ponto de vista em meio à confusão.

“A gestora da equipe precisa da aprovação da família de Larissa, para que qualquer posicionamento seja feito, sejam eles referentes aos paredões ou não. Não era a decisão mais óbvia e mais fácil a ser tomada. Mas neste caso, como grande parte de seus familiares tiveram acesso `s informações, indícios, vídeos, áudios e curtidas de comentários insinuando uma posição, validamos o sentimento de chateação e, a partir de então, resolvemos tomar um partido”, começou em comunicado.

“Desde o segundo Paredão que Larissa enfrentou, com voto para ficar, foi perceptível o afastamento da equipe de Bruna e este relato aconteceu a partir do momento nós enviamos proposta de colaboração, que havia sido combinada entre todas as equipes desérticas, onde o oficial da Bruna apoiaria a Lari e o da Aline apoiaria Amanda e esta não foi aceita, motivo pelo qual entendemos que a união B.A.L.A estava acima da conexão Lari/Bruna. Nós sempre trabalhamos para ajudar no que estava dentro do nosso alcance para que Bruna permanecesse na casa, mesmo sendo uma opinião contrária da maior parte da torcida e, mesmo assim, continuávamos recebendo evidência como curtidas de comentários que insinuavam uma posição contra Larissa”, continuou.

“Há exatos dois dias, quando Lari ainda estava em outro Paredão e não poderíamos ter certeza de sua permanência no programa, uma de nossas administradoras foi procurada. (…) Esse contato não foi retomado porque, logo após, a família foi bombardeada com inúmeras comprovações de que a articulação desta equipe contra Larissa já estava sendo formulada muito antes. Assim, a família de Lari entendeu que a mão deles foi soltada. Como conversado com as demais equipes, nós seríamos somente Fica Lari. (…) Mas, assim que a equipe soltou o posicionamento de antemão (Fora Lari), entendemos que nosso posicionamento precisaria ser o mesmo”, disse a equipe.