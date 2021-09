CANTOR E COMPOSITOR ERICK ROZA FALA SOBRE COMO É CRIAR MÚSICAS COM MENSAGENS POSITIVAS

Erick Roza , que desponta como uma das mais belas vozes do pop nacional, compõe músicas com letras que transmitem sentimentos bons e mensagens inspiradoras

Com mais de 332 mil ouvintes mensais apenas no Spotify, Erick lançou nos últimos meses a faixa “O Bem Maior” e uma nova versão de “Sensível Demais”, do cantor Jorge Vercillo em parceria com o próprio artista.

Para assistir aos clipes do cantor, clique aqui

São Paulo, 15 de setembro de 2021. A música é uma das artes mais consumidas no Brasil e no mundo, e nada melhor do que ouvir canções que sejam capazes de transmitirem os melhores sentimentos possíveis em qualquer momento do nosso dia. É exatamente com esse propósito que o cantor e compositor Erick Roza, um dos destaques do pop nacional, se inspira para criar suas faixas repletas de mensagens positivas, de esperança, empatia e amor.

Todas as composições e músicas lançadas são baseadas naquilo que Erick acredita e vivencia na sua vida. “Eu diria que meu maior objetivo com a música é mandar uma mensagem para as pessoas e que elas se conectem com a minha música. Quero mandar uma mensagem de amor e positividade, porque é o que eu tento ser na minha vida e acredito de verdade” – afirma Erick. As faixas, além de carregarem uma letra positiva, são compostas com o objetivo de fazer com que as pessoas se sintam conectadas com as mensagens e que, de alguma forma, possam encontrar conforto e se sentirem bem.

“Acho que o músico precisa ser verdadeiro, cantar aquilo que ele acredita e vivencia. Lógico que ninguém está todo o tempo bem. Eu não estou 100% dos dias bem, todo mundo tem seus altos e baixos, mas esse tipo de mensagem quero trazer para a minha vida. Escrevo sobre isso para levar um pouco do que acredito para as pessoas e, se possível ajudar de alguma forma. O objetivo da música é conectar pessoas, então se com a minha música eu conseguir confortar pessoas que estão passando por momentos complicados, atingi meu objetivo. Receber mensagens dizendo que minha música ajudou em determinado momento é impagável”, afirma Erick.

Diante dessa proposta, o cantor lançou “O Bem Maior” em Julho, que chegou com uma letra cheia de amor e positividade, com a qual todos podem se identificar. A canção, chegou em momento ainda de pandemia, em que a esperança, a empatia e a crença em uma força maior se tornam necessárias.

“Estamos vivendo um momento delicado e diferente para todo mundo. Em dias ‘diferentes’ como estes, pra mim é muito importante a pessoa receber mensagens positivas, seja por meio de uma música, um post ou um filme. Acredito muito nisso de energias, de que quando estamos em uma vibração mais alta, as coisas mudam ao nosso redor. Boas mensagens são sempre bem vindas, e se isso ajudar as pessoas, já me dou por satisfeito e sinto que cumpri meu papel com minha música”.

Sobre “O Bem Maior”, Erick ainda completa: “A recepção do público para essa música foi incrível. Várias pessoas vieram falar que a canção tinha uma mensagem bonita. Disseram que a música as ajudaram em momentos difíceis. Sou só um mensageiro e um porta voz desses bons sentimentos e que isso possa alcançar o maior número de pessoas possível.

O cantor também lançou recentemente uma regravação da faixa de sucesso “Sensível Demais”, do cantor Jorge Vercillo e contou com a participação do próprio artista. A música traz na letra um sentimento de saudade e se conecta com o objetivo de Erick na música: transmitir sempre as melhores mensagens por meio da arte. Em breve o cantor estará anunciando novos singles com a mesma pegada e projetos que vão continuar conquistando corações e se conectando com muita gente.

ERICK ROZA

