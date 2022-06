Cantor Gustavo Rocha faz sucesso e tem agenda lotada

Natural de Porto Ferreira, cidade localizada no interior de São Paulo, o cantor e compositor Gustavo Rocha tem feito sucesso por onde passa. Cantando sertanejo universitário, o jovem tem atraído milhares de fãs e seguidores por todo país.

Apaixonado pela música, Gustavo que passa seus momentos de lazer com o violão na mão, compõe suas músicas baseadas em histórias reais em que viveu, procurando sempre levar alegria e diversão para quem vai ouvir seus sucessos.

Motivado pela sua família, ao ver desde pequeno seu pai e seu avô cantando e tocando violão, Gustavo criou uma paixão pela música e foi aos 10 anos de idade que começou a cantar.

Tendo inspirações nos cantores da música raiz sertaneja, Gustavo almeja o sucesso nacional e sonha fazer parceria com grandes nomes da música brasileira.

Com suas músicas fazendo sucesso em todas as plataformas digitais, Gustavo Rocha começou a fazer sucesso em toda sua região. Tocando direto nos maiores eventos, o jovem cantor ganhou um público apaixonado por sua voz, que fez com que sua agenda de shows lotasse de maneira rápida.

Nos próximos dias, Gustavo Rocha estará cantando em uma Festa Junina em sua cidade natal, que também contará com o show de Michel Teló.

Muitas novidades estão sendo preparadas pelo jovem cantor que promete trazer grandes hits ainda em 2022 que irão surpreender a todos que são fãs e admiradores de seu trabalho.

Saiba mais sobre Gustavo Rocha através do Instagram: @gustavorochacantor_