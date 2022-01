Conheça as trinta bailarinas do “Faustão na Band”

Programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 17 de janeiro, às 20h30



Balé do Faustão é uma das atrações do novo programa da Band. Crédito da foto: Rodrigo Moraes/Band

O próximo dia 17 de janeiro marca a volta de Fausto Silva à Band após 34 anos. De segunda a sexta-feira, em horário nobre, um dos maiores comunicadores do país animará as noites dos telespectadores com quadros diferentes, musicais, show de talentos, histórias de superação, entrevistas, curiosidades e muito mais.

Um dos destaques são as 30 bailarinas que compõem o Balé de Faustão.

Veja o perfil de cada profissional:

Nome: Amanda Malaquias. Idade: 25 anos. Altura: 1,72 m. Cidade: Ibipeba (BA) (1)

Integra o Balé do Faustão há três anos. É formada em Administração e pós-graduada em Marketing. Trabalhou como modelo, chegou a morar no México, foi Miss São Bernardo do Campo em 2018 e Miss Model Internacional em 2013, no Equador.

Nome: Bárbara Brito, Idade: 24 anos, Altura: 1,70 m, Cidade: Belo Horizonte (MG) (2)

Estreante no elenco, está concluindo licenciatura em Teatro. Tem experiência em dança do ventre, contemporânea, jazz, afro e danças de rua.

Nome: Bárbara Perbone, Idade: 25 anos, Altura: 1,77 m, Cidade: São Paulo (SP) (3)

É professora de Educação Física e estudante de Jornalismo. Já deu aulas de balé e jazz, além de ter trabalhado em uma rede de supermercados. Tem experiência em danças russas, circo e sapateado. Integrou a comissão de frente da escola de samba Águia de Ouro.

Nome: Bia Michelle, Idade: 20 anos, Altura: 1,60 m, Cidade: São Paulo (SP) (4)

Formação livre em balé clássico e jazz. Professora de balé para crianças, frequentou aulas de dança contemporânea, pratica muay thai e canto iniciante.

Nome: Bibi Jesuíno. Idade: 21 anos. Altura: 1,63 m. Cidade: Santa Helena (PR) (5)

Estudante de Direito, trabalha como youtuber e influenciadora digital (TikTok e Instagram). Frequentou oficinas de diferentes ritmos, mas essa é a primeira vez que dança profissionalmente.

Nome: Bruna Santos, Idade: 28 anos, Altura: 1,64 m, Cidade: Rio de Janeiro (RJ) (6)

Tem formação livre em balé clássico e contemporâneo pelo Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Trancou a faculdade de Engenharia Civil para cursar Produção Audiovisual. Além de atuar como modelo, trabalhou como vendedora e é professora de balé clássico há 6 anos. Fez curso com Deborah Colker e dançou no circo em 2018.

Nome: Carol Alves. idade: 33 anos. Altura: 1,71 m. Cidade: Porto Alegre (RS) (7)

Tem graduação em Jornalismo, pós-graduação em Comunicação e Cinema. É modelo e já trabalhou como repórter freelancer. Frequentou aulas de balé até a adolescência no CTG (Centro de Tradições Gaúchas).

Nome: Carol Amaral. Idade: 26 anos. Altura: 1,79 m. Cidade: Camaçari (BA) (8)

Cursa Jornalismo e integra o Balé do Faustão desde 2018. Trabalhou como atendente de farmácia na adolescência (dos 14 aos 17 anos). Foi rainha do Carnaval de Salvador em 2016, fez uma temporada de shows na França com uma companhia de dança e desfilou como rainha de bateria da Camisa Verde e Branco.

Nome: Emanuelle Pamplona. Idade: 29 anos. Altura: 1,72 m. Cidade: Gaspar (SC) (9)

Formada em Administração, faz parte do Balé do Faustão desde 2019. É modelo há 14 anos e trabalhou com contabilidade e vendas.

Nome: Gabriela Baltazar. Idade: 25 anos. Altura: 1,70 m. Cidade: Santos (SP) (10)

Integrante do Balé do Faustão há cinco anos, cursa Biologia e possui vários cursos relacionados ao universo dos pets (psicologia canina, primeiros socorros de cães e gatos e cuidadora de cães). Tem uma ONG para animais em situações de maus tratos (ONG Cãopanhia Baltazar).

Nome: Inaê Barros. Idade: 23 anos. Altura: 1,70 m. Cidade: Natal (RN) (11)

Recém-chegada ao Balé do Faustão, está realizando um sonho de infância. Já fez aulas de hiphop e jazz, joga tênis e pratica boxe avançado.

Nome: Juliana Acácio. Idade: 27 anos. Altura: 1,76 m. Cidade: São Paulo (SP) (12)

Formada em Design de Interiores, atualmente cursa Nutrição. Tem formação livre em dança. É professora de balé clássico e dança expressiva para crianças portadoras de deficiência. Já foi cuidadora e estagiou como nutricionista de idosos.

Nome: Késsia Luiza. Idade: 20 anos. Altura: 1,60 m. Cidade: Betim (MG) (13)

Dançarina profissional, já participou de dezenas de clipes. É especialista em danças de salão (forró, zouk, salsa, bolero, bachata), jazz e funk. Também trabalha como modelo fotográfica e fez ginástica rítmica por 10 anos.

Nome: Larissa Lannes. Idade: 25 anos. Altura: 1,67 m. Cidade: Rio de Janeiro (RJ) (14)

Tem formação profissional em dança. Já foi modelo e dançarina em diversos espetáculos (navio, comissões de frente, clipes, além de ter feito parte do balé do Babado Novo). É especialista em balé clássico, moderno e contemporâneo, jazz e danças urbanas.

Nome: Luiza Caldi. Idade: 26 anos. Altura: 1,65 m. Cidade: Leopoldina (MG) (15)

É formada em Odontologia e trabalha como cirurgiã-dentista. Faz aulas de dança desde pequena, mas essa é a primeira vez que atua profissionalmente. Foi atleta de handebol, pratica capoeira e canto iniciante.

Nome: Madu Fraga. Idade: 23 anos. Altura: 1,70 m. Cidade: São Paulo (SP) (16)

Estreante no Balé do Faustão, está concluindo o curso de Direito. Faz inglês, teatro e música. Desde muito pequena, frequenta a quadra da escola de samba Vai-Vai, onde se tornou passista profissional. Em 2019, fez um show temático na Coreia do Sul para apresentar a beleza do Carnaval brasileiro.

Nome: Mayara Araújo. Idade: 27 anos. Altura: 1,60 m. Cidade: Nilópolis (RJ) (17)

Uma das veteranas do Balé do Faustão, completa oito anos no elenco em 2022. É formada em dança e artes cênicas e dá aulas de ritmos desde os 15 anos. Tem experiência nas modalidades jazz, balé clássico, contemporâneo, dança de salão e danças urbanas, além de ser dona de uma loja de roupas on-line.

Nome: Natacha Horana. Idade: 30 anos. Altura: 1,69 m. Cidade: Jundiaí (SP) (18)

Graduada em Gestão de Eventos, já atuou como atriz em Las Vegas (EUA), onde morou para estudar teatro e dança.

Nome: Nathalia Ramos. Idade: 22 anos. Altura: 1,71 m. Cidade: Mesquita (RJ) (19)

Faz parte do elenco há três anos. É formada em balé clássico, jazz e dança contemporânea. Sempre atuou como dançarina, além de dar aulas de balé clássico e jazz para crianças.

Nome: Nicole Navarro.Idade: 25 anos. Altura: 1,69 m. Cidade: Santo André (SP) (20)

Desde 2018 integra o Balé do Faustão. Sonha em cursar Jornalismo na universidade. Já deu aulas de balé infantil, baby class e jazz adulto iniciante. Morou na China por dois meses, onde fazia shows dançantes e também viajou pelo Brasil se apresentando em um cruzeiro marítimo.

Nome: Paula Santos. Idade: 26 anos. Altura: 1,68 m. Cidade: Nova Iguaçu (RJ) (21)

Formada em dança, também é graduada em Design de Interiores. Tem experiência nas modalidades jazz, balé clássico e contemporâneo, hiphop, funk, samba, entre outros. Já fez viagens internacionais como bailarina e se apresentou no circo. Além de integrar o Balé do Faustão desde 2019, é musa de bateria da escola de samba Morro da Casa Verde e dona de uma escola de dança em Nova Iguaçu.

Nome: Sabrina Scherer. Idade: 26 anos. Altura: 1,70 m. Cidade: Osório (RS) (22)

Trabalha como modelo, tem curso de Marketing Digital e dançou no CTG (Centro de Tradições Gaúchas) por onze anos. Além disso, competiu em rodeios no Rio Grande do Sul, tem experiência em dança açoriana, pratica trilhas e esportes radicais.

Nome: Stella Abreu. Idade: 26 anos. Altura: 1,65 m. Cidade: São Lourenço (MG) (23)

Atriz pela Escola de Atores Wolf Maya, tem graduação livre em balé clássico, já foi vendedora e deu aulas de dança para crianças. Integra o Balé do Faustão desde 2017 e agora está no elenco fixo. Faz aulas de jazz, sapateado e canto iniciante.

Nome: Stephanie Paula. Idade: 24 anos. Altura: 1,78 m. Cidade: Tiradentes (MG) (24)

Graduada em Artes Cênicas, atualmente cursa Jornalismo. Trabalhou como modelo, atriz e escritora. Tem planos de lançar um podcast de filosofia.

Nome: Tainá Moraes. Idade: 25 anos. Altura: 1,59 m. Cidade: Nova Friburgo (RJ) (25)

Trabalha como modelo fotográfica. Já fez aulas de street dance e dança de salão. É irmã gêmea de Taís Moraes, que também faz parte do Balé do Faustão.

Nome: Taís Moraes. Idade: 25 anos. Altura: 1,62 m. Cidade: Nova Friburgo (RJ) (26)

É irmã gêmea de Tainá Moraes, que também faz parte do balé. Formada em Administração, já trabalhou como assessora em banco de investimentos. Fez aulas de dança na infância e tem aptidão para desenhar.

Nome: Tati Scarletti. Idade: 30 anos. Altura: 1,68 m. Cidade: Rio de Janeiro (RJ) (27)

Cursa Jornalismo. Já trabalhou como técnica em TI (tecnologia de informação) e vendedora. Tem experiência em jazz, funk, samba, zouk, street dance e forró.

Nome: Thainara Latenik. Idade: 30 anos. Altura: 1,74 m. Cidade: Joaçaba (SC) (28)

Formada em Gestão Ambiental. Já trabalhou como atleta de vôlei profissional, secretária e recepcionista de hotel. Rainha de bateria em Joaçaba, sua cidade natal, gosta de esportes radicais e toca violão básico.

Nome: Yanca Guimarães. Idade: 25 anos. Altura: 1,72 m. Cidade: Balneário Camboriú (SC) (29)

É bailarina do Faustão há cinco anos. Cursa bacharelado em Música com habilitação em Canto Popular e trabalha como professora de jazz dance, baby class e sapateado infantil. Atuou como bailarina e atriz no Beto Carrero, além de ter participado de competições de dança no Brasil e no exterior.

Nome: Yasmin Marinho. Idade: 26 anos. Altura: 1,80 m. Cidade: Juiz de Fora (MG) (30)

Graduada em Artes e Design, possui vários cursos técnicos em Moda. Integra o Balé do Faustão desde 2019 e é modelo há 11 anos. Já deu aulas de passarela e trabalhou como estilista, colocando em prática suas habilidades de costurar e desenhar. Tem experiência em danças urbanas, jazz e funk.