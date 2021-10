Do sertão do Piauí para a moda na Europa. Ex-trabalhador rural vira modelo internacional

A vida no sertão do Piauí é uma realidade distante do luxo e glamour dos bastidores do mundo da moda, mas isso não impediu Danylo Sousa, de 27 anos, natural de Água Branca-PI de se tornar um promissor modelo internacional.

Danilo já trabalhou como trabalhador rural, frentista de posto de gasolina, estoquista de supermercado, garçom e pedreiro, mas há alguns meses aceitou o convite de uma agência de modelos de São Paulo, para onde teve que se mudar para seguir com a nova profissão.

A vida de modelo não é uma novidade na vida de Danylo, o Piauiense já havia sido convidado pela mesma agência de modelos quando tinha 15 anos, mas na época não seguiu em frente e retornou para o sertão. Doze anos depois, a vida de modelo internacional se tornou uma realidade e na semana passada Danylo chegou a Europa. Ele foi convidado a viajar para Milão e Paris para testes com as maiores agências de modelo da Europa e foi aprovado em todas. Ele foi acompanhado de seu agente, o empresário Elian Gallardo, conhecido por ter revelado nomes como Rodrigo Hilbert, Fernando Fernandes, Camila Coutinho e Mayana Neiva.

Em sua primeira viagem a Europa, Danylo esteve em testes com agências, apontamentos com fotógrafos renomados e ensaios fotográficos para revistas e de acordo com o empresário de Danylo, Elian, as expectativas são grandes para a carreira do modelo: ”Desde que voltou a ser modelo, Danylo tem tido muito destaque em São Paulo. Fez importantes editoriais de moda e fotos para marcas. Aqui na Europa ele foi aprovado em todas as agências. Ele retorna ao Brasil apenas para definir mais o corpo, fazer um curso intensivo de inglês e volta para Europa em Janeiro” disse o agente.

Além de visitar agências e fotógrafos, Danylo aproveitou para conhecer alguns pontos turísticos de Milão e Paris, além de ter encontrado com o casal Zé Felipe e Virginia em um restaurante na capital da França.