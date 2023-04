Gusttavo Lima fala a verdade sobre golpe que deixou o nome sujo no Serasa

Por Giovanna Prisco

Reprodução/Instagram/@gusttavolima

Em entrevista para Leo Dias, Gusttavo comentou sobre a situação. “Meu nome está sujo e vai permanecer sujo! Eu não vou pagar uma dívida que eu não devo, uai. Primeiro que nem conta no Itaú eu tenho. Como é que devo ao Itaú?”, disse ele.

O cantor ainda afirmou que não sabia do fato. “Eu também fui pego de surpreso igual a todo mundo. Eu acho que podia ser uma continha mais alta, né, por causa de R$ 6 mil? Não que não seja dinheiro, é dinheiro, mas assim, pegou todo mundo de surpresa”.

Para concluir, Gusttavo ressaltou que tem todos os seus bens quitados. “Foi golpe, tenho 100% de certeza. [Se eu tivesse dívida] teria pagado, né. Ou você paga porque você deve ou você paga de vergonha. Tudo que eu tenho foi a música me proporcionou, fiz uns investimentos certos, com a equipe que eu tenho. Posso te dizer de boca cheia que tudo que a gente tem, está tudo quitado. A gente não tem um financiamento”.

PRONUNCIAMENTO DO BANCO

Na última sexta-feira, 21 de abril, o Banco Itaú se pronunciou e afirmou que o caso de três semanas atrás já teve o protesto cancelado.

“O Itaú Unibanco esclarece que, no caso em questão, não participou da relação comercial entre as partes e atuou apenas como emissor do boleto para a empresa que fez a cobrança. Neste papel, o banco realizou o protesto do documento por demanda da empresa, conforme definido no contrato de prestação desse tipo de serviço. Por fim, informa que o protesto já foi cancelado”, disse o comunicado.

QUASE FALÊNCIA

Ainda durante a entrevista para Leo Dias, Gusttavo revelou que já se endividou muito, principalmente após ter rescindido o contrato com seu antigo empresário.

“Já me endividei muito na vida. Em 2014/2015, eu praticamente fali, de verdade. Em um dia eu tinha tudo e, no dia seguinte, já não tinha mais nada. Tenho muito orgulho das minhas fases baixas. Eu quis romper um contrato e, para isso acontecer, eu disse que eu dava tudo para romper esse contrato, só não dava o c*”, brincou o cantor.

O artista afirmou que ofereceu alguns bens para o profissional. “Eu daria carro, casa, helicóptero, tudo, só queria romper este contrato. Nós demos tudo mesmo, o importante era sair com o meu nome limpo depois disso tudo”.

O caso aconteceu em 2014, quando Gusttavo encerrou sua parceria com a AudioMix e seu antigo empresário Rafael Carvalho.