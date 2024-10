“Oeisis Live ’24: A explosão do rock britânico no Brasil entra em contagem regressiva para grande tour

Em novembro, o maior tributo ao Oasis vai transformar o país no epicentro do britpop, trazendo shows memoráveis com os maiores sucessos da banda que marcou gerações.Fotos em alta – clique aqui

Em menos de um mês, a turnê Oeisis Live ’24 finalmente chega ao Brasil, trazendo consigo a emoção, nostalgia e energia que marcaram uma geração.

A Oeisis, reconhecida mundialmente como o tributo mais fiel ao lendário Oasis, está pronta para dar início a uma sequência de shows épicos que vão transportar os fãs diretamente para a era de ouro do britpop.

Fundada em Buenos Aires em 2015, a Oeisis rapidamente conquistou seu espaço como o tributo definitivo ao Oasis, destacando-se pelo som impecável e pela impressionante fidelidade à banda original, tanto na performance quanto na atitude.

Com Mauro Matteucci encarnando o papel de Liam, Martín Pacheco como Noel, e acompanhados por Sebastián Pérez Bayón (guitarra), Alan Pacheco (baixo) e Sebastián Diez (bateria), a banda revive cada etapa da carreira do Oasis, tocando os maiores clássicos de 1994 a 2002.

A Oeisis vai além de uma simples homenagem: captura a verdadeira essência de uma das maiores bandas de todos os tempos, entregando uma experiência autêntica e envolvente que surpreende e emociona.

Após conquistar públicos por toda a América Latina, a banda chega ao Brasil para oferecer um espetáculo vibrante e nostálgico, com uma produção de alto nível que promete uma noite inesquecível para os fãs.

Com o recente anúncio do retorno do Oasis aos palcos na Europa e uma série de shows esgotados em questão de minutos, o mundo voltou seus olhos para a banda que redefiniu o rock nos anos 90. Enquanto a turnê oficial do Oasis não chega ao Brasil, a Oeisis oferece uma oportunidade imperdível para os fãs reviverem todos os clássicos que os fizeram se apaixonar pela banda. Hits como “Wonderwall“, “Don’t Look Back in Anger” e “Champagne Supernova” serão apresentados com a mesma intensidade e paixão, recriando a atmosfera dos shows originais.

Esta é a chance perfeita para os fãs de Oasis se reunirem e cantarem juntos os hinos que marcaram suas vidas. Mais do que um show, Oeisis Live ’24 é uma celebração da música que conectou milhões de pessoas ao redor do mundo.

Com uma produção impecável, setlists cuidadosamente escolhidos e uma performance que recria a energia explosiva dos palcos britânicos, essa turnê promete ser uma experiência inesquecível.

Uma Turnê Imperdível

O anúncio do retorno do Oasis reacendeu a paixão dos fãs pela banda, e a Oeisis vem para alimentar essa chama com uma performance que ninguém vai querer perder. Será um aquecimento perfeito para a turnê mundial do Oasis, que começará em 2025.

Se você é fã do Oasis, esta é a chance de reviver a magia que fez da banda um fenômeno global. Se você nunca teve a oportunidade de vê-los ao vivo, agora é a hora de sentir a vibração e a emoção de um show que ecoa tudo o que fez do Oasis uma lenda. Não perca essa chance única de fazer parte dessa celebração inesquecível!

Sobre a Banda Oasis

Oasis é uma das bandas mais influentes da história do rock britânico, formada em Manchester, em 1991, pelos irmãos Liam e Noel Gallagher. O grupo se destacou no cenário musical dos anos 90 como uma das principais bandas do movimento britpop, ao lado de Blur, Pulp e Suede. Com seu som marcante, que mescla guitarras potentes e letras que falam de sonhos, conflitos e juventude, o Oasis rapidamente conquistou o mundo.

O álbum de estreia da banda, “Definitely Maybe” (1994), foi um sucesso instantâneo, consolidando o Oasis como um fenômeno global. No ano seguinte, eles lançaram “(What’s the Story) Morning Glory?”, que incluía alguns de seus maiores hits, como “Wonderwall“, “Don’t Look Back in Anger” e “Champagne Supernova“. Esse disco vendeu mais de 22 milhões de cópias e permanece como um dos mais vendidos da história da música britânica.

Após o lançamento de sete álbuns de estúdio e inúmeros prêmios ao longo da carreira, a banda se separou oficialmente em 2009. Desde então, os fãs aguardavam ansiosamente uma reunião da banda, que finalmente foi anunciada em 2024. A turnê de reunião, que começará no Reino Unido e Irlanda, já teve todos os ingressos esgotados para suas apresentações na Europa. Para a alegria dos fãs brasileiros, o Oasis confirmou que fará parte de sua turnê de reunião no Brasil em 2025.

Datas e Locais

A turnê passará pelas seguintes cidades brasileiras:

20 de novembro – Santo André – Santo Rock Bar http://www.bilheto.com.br/evento/2794/0asis-experience-santo-andre-sp

21 de novembro – Ribeirão Preto – Hard Rock Café http://www.bilheto.com.br/evento/2800/0asis-experience-ribeirao-preto-sp

23 de novembro – Porto Alegre – Opinião https://bileto.sympla.com.br/event/98815

24 de novembro – Florianópolis – John Bull http://www.bilheto.com.br/evento/2797/0asis-experience-florianopolis-sc

27 de novembro – Blumenau – Ahoy! http://www.bilheto.com.br/evento/2872/0asis-experience-blumenau-sc

28 de novembro – Curitiba – Tork N Roll http://www.bilheto.com.br/evento/2798/0asis-experience-curitiba-pr

29 de novembro – São Paulo – Terra SP http://www.bilheto.com.br/evento/2795/0asis-experience-sao-paulo-sp

30 de novembro – Belo Horizonte – Mister Rock https://www.bilheto.com.br/comprar/2803/oasis-experience-belo-horizonte-mg

Os ingressos já estão disponíveis, e o público pode garantir sua presença através do link de cada cidade.