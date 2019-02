Paula Fernandes – Hora Certa

Hora certa

(Paula Fernandes)

Pode ser você

Aquele que um dia vai me encarar

Na rua aqui de casa ou em qualquer lugar

Ser na hora certa aquele alguém que eu tanto desejei

Eh, pode agora

Ou ser amanhã

Ver algum amigo ou quem sabe um fã

Cruzar o meu caminho

Pra nossa paixão acontecer

Ah, há tempos que te espero nas minhas canções

Procuro o seu sorriso em rostos comuns

Mas sei que o acaso é quem vai me levar até vc.

Eh! Eh! Eh!

Eu sei que nessa hora vc vai olhar

No fundo dos meus olhos e vai encontrar

Aquele sentimento que só o coração pode entender.

E quanto te abraçar eu vou sentir saudade

Lembranças dos momentos de felicidade

Eu sei como foi a primeira vez

Cantei aquele amor que a gente fez.

Na hora que o passado se tornar futuro

E o beijo que eu sonhei for de verdade eu juro

Te amar como foi na primeira vez

Rever aquele amor que a gente fez.

Te amar como eu te amei

HUm, humm

Ah, há tempos que te espero nas minhas canções

Procuro o seu sorriso em rostos comuns

Mas sei que o acaso é quem vai me levar até voce.

Eh! Eh! Eh!

Eu sei que nessa hora vc vai olhar

No fundo dos meus olhos e vai encontrar

Aquele sentimento que só o coração pode entender.

E quanto te abraçar eu vou sentir saudade

Lembranças dos momentos de felicidade

Eu sei como foi a primeira vez

Cantei aquele amor que a gente fez.

Na hora que o passado se tornar futuro

E o beijo que eu sonhei for de verdade eu juro

Te amar como foi na primeira vez

Rever aquele amor que a gente fez.

Tô afim de te encontrar

Te tocar e te dizer

O quanto eu sempre fui louca por voce..

E quanto te abraçar eu vou sentir saudade

Lembranças dos momentos de felicidade

Eu sei como foi a primeira vez

Cantei aquele amor que a gente fez.

Na hora que o passado se tornar futuro

E o beijo que eu sonhei for de verdade eu juro

Te amar como eu te amei

Te amar como eu te amei

Te amar como eu te amei