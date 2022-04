Simone e Simaria comemoram 100 milhões de visualizações com o hit “Vontade de Morder” no Youtube!

Dupla se prepara para o lançar o EP1 do Bar das Coleguinhas 2

Com apenas dois meses de lançamento, a música “Vontade de Morder”, com participação de Zé Felipe, ultrapassa os 100 milhões de visualizações no Youtube. O videoclipe, que conta com a colaboração também de GKay, Rafa Uccman, Lucas Guedes, Alvaro e Mirela Janis, é sucesso e a coreografia viralizou nas redes com mais de um milhão de criações . A música, que traz uma mistura de piseiro com reggaeton, é de composição de Vinicius Poeta, Shylton, Daniel Caon e Lucas Medeiros.

Em tempo: Para a alegria dos fãs, Simone e Simaria preparam um grande lançamento do “Bar das Coleguinhas 2” e uma forte agenda de shows. No mês de abril, as irmãs se apresentam com shows no Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

https://www.youtube.com/watch?v=bgf18kANm_k

Agenda abril:

16/04 : ANDIRÁ-PR

20/04 : PONTA GROSSA-PR

21/04 : CASCAVEL-PR

23/04 : ITAPERUNA-RJ

29/04 : NOVA SERRANA-MG

30/04 : CTN-SP