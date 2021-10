Top Brasil do Spotify conquista a marca de 6 milhões de seguidores e se torna a maior playlist do país

São Paulo, 26 de outubro de 2021 – O final do ano vem chegando e, com ele, a gente começa a fazer as famosas listas: lista de presentes, de compras para a ceia, lista do amigo oculto do trabalho e por aí vai. Enquanto o Natal não vem, a boa mesmo é conferir quem são os artistas mais ouvidos no Spotify. E um dos melhores caminhos é a Top Brasil . Sim, ela, que acaba de conquistar a marca de mais de 6 milhões de seguidores e agora se torna a playlist mais ouvida do país.

Apesar de contemplar somente artistas brasileiros (à exceção de quando há um feat com um artista internacional), a Top Brasil é uma playlist multigênero que inclui sertanejo, funk, pop, mas também considera hits do momento de pagode, hip-hop, MPB, eletrônico, forró, entre tantos outros diversos ritmos presentes na música nacional – como o piseiro e o trap, que também vêm conquistando muitos usuários na plataforma.

A playlist Top Brasil alia a inteligência de dados do Spotify com a curadoria de seus editores para reunir em um único lugar os maiores hits do país.

Quer saber quem está bombando na Top Brasil? O Spotify fez um levantamento com as principais curiosidades da playlist.

Músicas mais ouvidas na playlist ano a ano:

2021: Batom de Cereja – Ao Vivo – Israel & Rodolffo

2020: Vai Ter que Aguentar – Maiara e Maraisa, MC Don Juan

2019: Lençol Dobrado – João Gustavo e Murilo, Analaga

2018: Propaganda – Ao Vivo – Jorge e Mateus

2017: Sua Cara – Major Lazer, Anitta, Pabllo Vittar

Top 10 músicas mais ouvidas na história da playlist:

Propaganda – Ao Vivo – Jorge & Mateus

Largado Às Traças – Ao Vivo – Zé Neto & Cristiano

Atrasadinha – Ao Vivo – Felipe Araújo, Ferrugem

Quem Me Dera – Jerry Smith, Márcia Fellipe

Só Você – Dennis DJ, MC G15

Ao Vivo E A Cores – Anitta, Matheus & Kauan

Raspão (feat. Simone & Simaria) – Ao Vivo – Henrique & Diego, Simone & Simaria

Amor de Verdade – MC Kekel, MC Rita

Deixe Me Ir – Acústico – 1Kilo, Baviera, Knust

Romance Com Safadeza – Anitta, Wesley Safadão

Top 10 artistas mais ouvidos da playlist:

1. Anitta

2. Jorge & Mateus

3. Marília Mendonça

4. Wesley Safadão

5. MC Kevinho

6. Zé Neto & Cristiano

7. Matheus & Kauan

8. Ludmilla

9. MC Kevin o Chris

10. Gusttavo Lima

Top 5 artistas masculinos mais ouvidos na playlist:

1. Jorge & Mateus

2. Wesley Safadão

3. MC Kevinho

4. Zé Neto & Cristiano

5. Matheus & Kauan

Top 5 artistas femininas mais ouvidas na playlist:

1. Anitta

2. Marília Mendonça

3. LUDMILLA

4. Luísa Sonza

5. Maiara & Maraisa

Top 5 cidades que mais ouvem a playlist:

1. São Paulo, São Paulo

2. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

3. Belo Horizonte, Minas Gerais

4. Porto Alegre, Rio Grande do Sul

5. Curitiba, Paraná

Top 5 países, fora o Brasil, que mais ouvem a playlist:

1. Portugal

2; Estados Unidos

3; Argentina

4. França

5. Paraguai

