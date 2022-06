Vini Jr recusou salário 12 vezes maior para ficar, diz “Marca”

Atacante do Real Madrid, brasileiro fez sua melhor temporada na carreira. Time pretende oferecer valorização ao jovem e estender o vínculo até 2028, diz jornal “Marca”.

O comércio da bola é mesmo violento, o brasileiro Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid, fez sua melhor temporada na carreira e está próximo de renovar seu contrato com o clube espanhol, mas, segundo o jornal “Marca”, o Paris Saint-Germain (PSG) chegou a oferecer um salário 12 vezes maior do que os atuais vencimentos dele no Real.

Vamos aguardar a decisão do jogador Vinicius Júnior, de 21 anos, seu contrato é até 2025 com o Real Madrid, mas o clube pretende oferecer uma valorização ao jovem e estender o vínculo até 2028. O brasileiro ficou ciente do interesse do PSG, mas não quis ouvir a proposta nem abriu conversas com o clube de acordo com a publicação.

Vinícius Junior está no centro das atenções na Espanha. Após marcar o gol do título do Real Madrid na Champions, o brasileiro agora é destaque fora das quatro linhas.