Publicação Legal é coisa séria! Entidades (Sindicatos, Associações, Prefeituras, Cooperativas, etc.)

Conforme determinação da Lei, as empresas têm que, obrigatoriamente, publicar informações sobre balancetes, editais, convocações, etc. Cuidamos dessas Publicações com qualidade e preço justo.

Nós do Jornal das Montanhas empresa jornalística ativa desde junho de 1996, contamos com uma equipe formada por profissionais competentes e especializada em prestação de serviços de Publicidade Legal.

Com isso, colocamo-nos a disposição para possíveis e favoráveis valores mais econômicos de orçamentos para Publicações. Trabalhamos também com o Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União.

Os serviços são avaliados de acordo com o tamanho da publicação, sendo assim, conseguimos os melhores preços. Informamos por fim que atendemos todo o Brasil.

Alguns de nossos serviços:

Advocacia

Editais de Citação, Intimação, Notificação, Busca e Apreensão, Usucapião, Interdição, Averbação, Convocação, Retificação de Assento, Alienação Fiduciária, Leilão, Arrematação, Adjudicação, Falência, Concordata, Dissolução de Sociedade, Constituição de Sociedade, Hipoteca.

Entidades (Sindicatos, Associações, Conselhos, Cooperativas, etc.)

Editais, Convocações, Avisos, Balanços e Balancetes.

Empresas, Corretoras, Prefeituras, Câmaras Municipais, Cooperativas e Associações

Editais de Convocação, Atas, Balanços e Balancetes, Estatutos Sociais e Contratos Sociais.

Contato para orçamentos: contato@jm1.com.br

WhatsApp: (33) 98887-8409