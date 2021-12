Antigamente muitas pessoas não conseguiam concluir os seus estudos básicos por diversos fatores, algumas dessas razões poderiam ser devido a falta de acesso às escolas, outras devido a necessidade começarem a trabalhar precocemente e diversos outros motivos que podem justificar esse fator. Mas, com o avanço das tecnologias, hoje é possível recuperar todos os estudos e ingressar em uma faculdade através do supletivo, e abaixo você entenderá como funciona o supletivo no ensino médio.

O supletivo veio não somente para atender as necessidade estudantis e da alfabetização das pessoas, mas também para impulsioná-las a se adentrar em profissões, no mercado de trabalho e até na inserção de um curso superior, confira abaixo alguns conhecimentos a respeito disso.

Entenda como funciona o supletivo no ensino médio

Não é muito difícil de se entender como funciona o supletivo no ensino médio, já que hoje em dia essa possibilidade se tornou mais acessível a todas as pessoas independente de sua idade e principalmente aquelas que não concluíram o ensino médio.

Confira abaixo algumas informações que lhe acrescentarão ao conhecimento sobre este assunto.

Quais são os processos e requisitos para a inserção no supletivo?

O supletivo também é conhecido como EJA que significa Educação de Jovens e Adultos, ou seja, ele veio como uma ferramenta que possibilita que as pessoas terminem os seus estudos básicos de forma mais breve do que o ensino médio tradicional nas escolas.

Os processos para a inserção no supletivo geralmente costumam ser bem simples, consiste basicamente em você procurar uma instituição que seja regularizada para essa modalidade e realizar todos os passos de inscrição.

Então, um dos requisitos principais para essa inscrição é o comprovante ou histórico do ensino fundamental ou médio (de acordo com a necessidade estudantil do estudante), além de seus documentos pessoais e documentos específicos que cada instituição pode acabar pedindo às pessoas.

Após isso, a sua inscrição estará feita e você poderá conseguir iniciar os seus estudos no supletivo, fique sempre de olho no início das datas que se iniciam os estudos.

Dependendo do grau de ensino que você parou, isso pode definir em quanto tempo você estará se formando, na maioria dos casos os supletivos funcionam mais ou menos assim: a cada 6 meses equivalem a 1 ano na escola convencional, e a partir disso você consegue medir o tempo em que está concluindo os seus estudos.

Alguns dos requisitos do supletivo são:

Ter 18 anos

Realizar uma prova de classificação

Ir em uma escola ou instituição autorizada.

Agora que você já tem o conhecimento de todas as informações que são necessárias para o início do supletivo, confira quais são as matérias que são fornecidas no decorrer de todo o curso.

Quais as matérias são oferecidas?

As matérias que são fornecidas no supletivo geralmente são as que são fornecidas no período escolar convencional, dentre elas estão: portugês, matemática, educação física, geografia, história, artes, química e diversas outras matérias que serão estudadas no decorrer do curso.

Você pode ter acesso às matérias no processo de inscrição do supletivo, e após a conclusão, muitas pessoas se questionam se existe a possibilidade delas entrarem em curso superior, e abaixo você encontrará mais informações sobre isso.

Quem faz supletivo pode fazer faculdade de Nutrição Esportiva?

A resposta é sim, toda pessoa pode realizar um curso superior após o término do supletivo e conclusão do ensino médio, já que é um dos requisitos de diversas faculdades.

Quando se trata de faculdade de Nutrição Esportiva, a informação se confirma, já que o supletivo concluído vale para todos os tipos de curso e faculdades públicas ou privadas. Após isso, a forma de se matricular será a mesma que um formando em escola convencional, que é:

Declarando todos os certificados de conclusão do EJA, ensino médio completo e histórico escolar.

Realizando a sua inscrição na faculdade.

Em seguida, basta você começar os seus estudos na universidade desejada até a etapa final de estudos dos Temas para TCC de Nutrição Esportiva, assim você estará se formando em um curso superior da mesma forma que outras pessoas.

Confira abaixo, mais informações sobre o supletivo.

O supletivo é regulamentado?

Muitas pessoas possuem um certo receio de acharem que com a formação do supletivo elas não poderão fazer faculdade ou que esse certificado não é válido como o processo em uma escola convencional, mas isso não é verdade.

O supletivo é totalmente seguro e regulamentado inclusive pela LDB que significa a Lei de Diretrizes e Bases da educação no Brasil, ou seja, após a conclusão do supletivo o estudante estará apto como qualquer outro aluno de escola regular.

Neste artigo, você pode saber como funciona o supletivo no ensino médio e todas as informações importantes que cercam esse assunto, já que hoje em dia o supletivo ajuda muitas pessoas a alcançarem as suas metas e objetivos escolares.