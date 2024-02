Compositor Manhuaçuense Comendador Fabrício Santos lançou a música autoral “Dança das Folhas de Outono”

Por: Comendador Fabrício Santos

Coluna Resenha Cultural do Comendador Fabrício Santos

O músico e compositor Manhuaçuense Fabrício Santos lançou no sábado dia 24/02/24 na sede do GOTLAND Instituto Cultural de Educação e Artes de Manhuaçu, a sua composição músical “A DANÇA DAS FOLHAS DE OUTONO”, letra baseada em seu poema do livro ” O Grito da Natureza” publicado no ano de 2023.

Esta música será tema de um projeto de vídeo clipe com previsão de lançamento no ano de 2024.

MÚSICA AUTORAL – Comendador Fabrício Santos.

A DANÇA DAS FOLHAS DE OUTONO

1- No palco das estações

Quando venta as canções

No bailar das árvores despidas

Das folhas bailarinas…

2- Em elegância e magia

Fazem as folhas secas e mortas

As lembranças que o vento sopra

Para o seio da terra em vão…

Refrão:

Na dança das folhas que caem

Sem cor, sem vida e nem dor…

Um pensamento distrai

Como a estação que se vai…

3- Como as folhas que caem

Numa ciranda a dançar

Caindo, errando, levantei

No dia em que me declarei…

4-Na dança da vida em paz

Que o tempo constrói e desfaz…

O vento sopra no abandono

Como as folhas de outono…

Refrão:

Na dança das folhas que caem

Sem cor, sem vida e nem dor…

Um pensamento distrai

Como a estação que se vai…

5-De um vazio suportei

No enternecer da saudade…

Do amor que nunca te dei

Peço ao vento caridade…

6-Que leve consigo a dor

E transforme o céu nublado…

Da minha angústia e sofrimento

No azul sereno do amor…