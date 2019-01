Manhuaçu: Processo Seletivo – Concessão de Bolsas de Estudos

A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social de Manhuaçu, torna público que estarão abertas as inscrições para cadastro NOVO E RENOVAÇÃO do Programa Municipal de Bolsas de Estudo, de acordo com a Lei Municipal nº 2.599/2006, alterada pela Lei Municipal nº3.061/2011 e 3.768 de 20 de novembro de 2017.

Instituições de ensino conveniadas:

FACIG – Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu;

FAF – Faculdade do Futuro;

Informações gerais

A Bolsa de Estudo será concedida a estudantes brasileiros, residentes e domiciliados no município de Manhuaçu/MG, assim considerando o domicilio fiscal e eleitoral, e não portadores de diploma de curso superior;

Acadêmicos (candidatos ao processo de seleção) vinculados a outras Bolsas de Estudos e financiamentos estudantis não serão selecionados;

O percentual da bolsa de estudos é de 30% sobre o valor da mensalidade.

Do processo seletivo

O processo de seleção para o Programa de Concessão de Bolsas de Estudos será constituído das seguintes etapas:

Período:

Renovação e Inscrição: 18/02/2019 a 11/03/2019

Local de Inscrição:

Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social

Endereço: Rua Monsenhor Gonzalez, Nº 484, Centro

Horário: 08h as 10:00h 13h as 16:00h

Mais detalhes no Diário Oficial Eletrônico de Manhuaçu : Clique aqui