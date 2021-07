Manhuaçu: Profissionais da educação municipal são capacitados com curso de primeiros socorros

O curso de Primeiros Socorros atende à Lei Nº 13.722, chamada Lei Lucas, que torna obrigatório o treinamento em primeiros socorros nos estabelecimentos de ensino básico e recreação infantil.

Os profissionais da rede municipal de ensino estão sendo capacitados com o curso de primeiros socorros nas escolas. O curso ensina noções básicas de primeiros socorros para que os profissionais saibam lidar com uma situação de emergência no ambiente escolar com as crianças e estudantes. O curso é promovido em parceria entre Senar, Faemg, Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu e Secretaria Municipal de Educação.

A instrutora do Senar, Karina Rosa Oliveira, ministra o curso e conta que a orientação é completa para dar mais segurança às famílias que deixam seus filhos nas instituições de ensino com mais tranquilidade. “A gente orienta desde o atendimento, em sinalizar a área quando for necessário para manter a própria segurança e a de outras pessoas e também o atendimento em si, que ensina sobre os cuidados, como parada cardiorrespiratória com bebês, crianças e adultos, manobras de engasgo, no caso de asfixia, de engasgo obstrução parcial e total das vias aéreas, e também os cuidados com convulsão, epilepsia, e desmaio”, comenta a instrutora.

Com esse preparo, o atendimento acontece de forma rápida, prevenindo o agravamento da criança. “Muitas vezes, um atendimento com agilidade pode salvar vidas”, reforça. A coordenadora da Creche do Realeza, Maristela Carmen de Paula, lembra que é uma segurança também para os profissionais: “O mais importante é sabermos os cuidados que devemos ter com as crianças, sabermos como agir, e até pra termos mais tranquilidade, caso ocorra alguma emergência, que a gente nem quer que aconteça”.

O curso de Primeiros Socorros atende à Lei Nº 13.722, chamada Lei Lucas, que torna obrigatório o treinamento em primeiros socorros nos estabelecimentos de ensino básico e recreação infantil. O objetivo é que os profissionais que constantemente lidam com crianças tenham a capacitação necessária para atuar em situações de emergência.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu