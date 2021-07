MG: Rede estadual de ensino entra em recesso a partir de segunda-feira (19/7)

Estudantes terão duas semanas de descanso. Atividades serão retomadas em 3 de agosto.

A partir de segunda-feira (19/7), cerca de 1,7 milhão de estudantes da rede pública estadual de ensino estarão em recesso escolar. Serão duas semanas de descanso para alunos e professores. As atividades escolares serão retomadas no dia 3/8, quando terá início o segundo semestre letivo.



“O recesso escolar que se inicia é um importante momento de pausa para descanso de profissionais e estudantes, para que possamos, em agosto, retomar as ações com foco no desenvolvimento e recuperação dos estudantes e adaptação ao novo modelo de ensino híbrido”, destaca a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Educação de Minas Gerais, Izabella Martins.



A subsecretária também pontua que, no segundo semestre, a retomada das atividades presenciais, que teve início no mês de junho, terá continuidade. “No segundo semestre, teremos a ampliação das atividades escolares híbridas para um maior número de estudantes, alcançando todas as regiões do estado. Por isso, é importante que todos estejam renovados para o retorno à escola com toda a novidade desse momento”, finaliza Izabella.



Se Liga na Educação



Durante o recesso escolar, a programação do Se Liga na Educação também será diferente. As teleaulas exibidas pela Rede Minas e TV Assembleia exibirão a reapresentação de programas. Os inéditos voltarão a partir do dia 3/8, com conteúdo do 3º bimestre.



Segundo semestre



Ao longo do segundo semestre, alunos e professores da rede estadual já têm alguns compromissos marcados. De 12 a 18/8, por exemplo, será realizada a Semana Estadual das Juventudes, instituída pela Lei nº 22.413 de 2016. A Semana de Educação para a Vida, instituída pela Lei Federal nº 11.988 de 2009, será entre os dias 16 e 20/11.



Os estudantes devem ficar atentos para a devolução dos Planos de Estudos Tutorados (PETs) do primeiro e do segundo bimestre. E também à data de disponibilização do material referente ao terceiro bimestre, que estará disponível a partir do dia 17/7 e será utilizado após o recesso escolar.



O PET é disponibilizado gratuitamente para download no endereço eletrônico estudeemcasa.educacao.mg.gov.br e também no aplicativo Conexão Escola 2.0. Para os estudantes que não têm acesso à internet, ele é entregue impresso, da mesma forma como ocorreu nos volumes anteriores. A logística e a organização para a entrega são feitas pelos gestores escolares, de acordo com a realidade de cada comunidade, sempre respeitando as determinações da Secretaria de Estado de Saúde (SES) com relação aos protocolos sanitários de prevenção e combate à Covid-19.



Este ano, o PET passou a ser bimestral, ou seja, a cada dois meses o estudante tem acesso a um novo material, totalizando quatro ao longo do ano. Vale lembrar que o PET segue sendo usado para contabilizar a carga horária dos alunos da rede estadual no ensino híbrido.



Reforço



No programa de Reforço Escolar, também serão formadas novas turmas, a partir do mês de agosto. Poderão participar da iniciativa alunos matriculados no 6º ou 9º ano do ensino fundamental e no ensino médio e que estão em progressão continuada, apresentaram aproveitamento inferior a 60% em Língua Portuguesa e Matemática no primeiro bimestre ou que desistiram da escolarização ano passado, mas voltaram este ano na campanha de Busca Ativa.



Esses estudantes terão a oportunidade de participar do programa e recuperar habilidades ainda não consolidadas. Serão disponibilizadas cerca de 150 mil vagas para o Reforço Escolar nesse segundo momento de formação de turmas do programa.



Também no segundo semestre serão conhecidas as escolas premiadas na segunda e terceira etapa do Prêmio Escola Transformação. A iniciativa é realizada pela SEE/MG com o objetivo de reconhecer, publicamente, as práticas e experiências das escolas estaduais no processo de melhoria da qualidade do ensino.



A partir do prêmio, serão distribuídos R$ 90 milhões para as escolas que apresentarem os melhores resultados e os maiores crescimentos nos indicadores de fluxo e de aprendizagem, conjuntamente.



Na rede estadual de ensino, o término do ano letivo está previsto para 17/12.



Retomada



Durante o recesso escolar não haverá divulgação do boletim diário da listagem de retomada das atividades presenciais, uma vez que as escolas permanecerão fechadas.



O próximo boletim será divulgado no dia 30/7 e contará com as atualizações de ondas do Plano Minas Consciente e as permissões de reabertura. Vale lembrar que as escolas que realizaram acolhimento com os profissionais na semana do dia 12 a 16/7 retomarão as atividades presenciais com os estudantes no dia 3/8, após o recesso.



Todas as unidades de ensino que retomam as atividades presenciais estão localizadas em municípios em que as prefeituras não apresentaram nenhuma restrição. O processo de retomada é feito com todo cuidado, segurança e respeitando rigorosamente os protocolos sanitários da Secretaria de Estado de Saúde, de maneira gradual, híbrida e facultativa.

Agência Minas