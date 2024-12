Processo Seletivo 2025/01: Candidatos a uma vaga nos cursos do IF Sudeste MG fazem prova neste domingo (22)

Está chegando a hora dos candidatos a uma vaga nos Cursos Técnicos Integrados e de Graduação do IF Sudeste MG fazerem as provas do processo seletivo para ingresso no 1º semestre de 2025.

Dia da prova

Ambas as provas serão aplicadas no dia 22 de dezembro, domingo. No caso dos Cursos Técnicos Integrados, as provas serão realizadas de 08h às 11:45 horas, nos municípios de Barbacena, Bom Sucesso, Juiz de Fora, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei.

Já as provas para os cursos de graduação, acontecerão na parte da tarde, de 14h às 18:45 horas e serão aplicadas nos municípios de Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei.

Os endereços de aplicação de provas estão no comprovante definitivo de inscrição, que poderá ser conferido no site selecao.ifsudestemg.edu.br, a partir do dia 19 de dezembro.

Recomenda-se que o(a) candidato(a) compareça ao local onde serão realizadas as provas do processo seletivo com antecedência de 1 (uma) hora do horário fixado para seu início. Na parte da manhã, os portões serão abertos às 07h e fechados no horário previsto para o início do processo seletivo, ou seja, às 08h. Na parte da tarde, os portões serão abertos às 13h e fechados no horário previsto para o início do processo seletivo, ou seja, às 14h.

Em hipótese alguma, será permitido o ingresso de retardatários no portão de entrada, qualquer que seja o motivo do atraso.

O que levar

Além de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, para ter acesso à sala de prova, o(a) candidato(a) deverá apresentar documentação de identificação com foto. A apresentação do comprovante definitivo de inscrição é facultativa. Recomendamos também que os candidatos levem água e um lanche rápido.

Documentos aceitos:

Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados;

Carteira de Registro Nacional Migratório;

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório;

Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como documento de identidade;

Passaporte;

Carteira Nacional de Habilitação;

Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;

Documentos digitais com foto (e-Título, CNH digital e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

Qualquer outro documento não será aceito.

Sobre as provas:

A prova para os Cursos Técnicos Integrados é objetiva, com 45 questões e versará sobre o conjunto dos componentes curriculares, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, nas áreas de conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História e Geografia.

As provas para o ingresso nos cursos de graduação serão realizadas em fase única, compreendendo prova objetiva e prova de redação, segundo as disposições do edital. A prova objetiva conterá 45 questões e versará sobre o conjunto dos componentes curriculares, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, nas áreas de conhecimento: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

A prova de redação deverá ser realizada com caneta esferográfica obrigatoriamente de tinta azul ou preta, observadas as orientações contidas na proposta de redação, e terá valor máximo de 60 (sessenta) pontos. Serão avaliados os critérios descritos no edital.

Todos os conteúdos programáticos encontram-se no site www.ifsudestemg.edu.br/processoseletivo, no menu atendimento ao candidato.

Das proibições:

É proibido ao(à) candidato(a) utilizar durante as provas: anotações, impressos, livros, manuais, e/ ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: agendas eletrônicas ou similares, gravadores, ipod®, máquinas calculadoras, MP3 ou similares, pen drive, relógios, smartphones, tablets, telefones celulares, e/ ou qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens. É proibido manter equipamentos de comunicação em pleno funcionamento durante a realização das provas.

O(A) candidato(a) deverá silenciar seus equipamentos de comunicação (desativar o alarme, desligar, ou retirar a bateria), e solicitar ao fiscal de prova recipiente próprio para sua guarda. Caso esse procedimento não seja efetuado e o equipamento tocar ou despertar, o(a) candidato(a) será excluído do processo seletivo. O(A) candidato(a) é o único responsável pela guarda e recolhimento de seus pertences. A Copese não se responsabilizará por objetos esquecidos após a saída dos candidatos das salas.

É proibido ao(à) candidato(a) usar bonés, brincos, chapéus e/ou óculos escuros durante a realização das provas. É proibido ao(à) candidato(a) entrar no local de provas portando armas de qualquer natureza, mesmo que apresente porte legal de armas. É proibido realizar as provas fora da data, do horário e do local estabelecidos no comprovante.