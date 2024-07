Residências estudantis no radar dos recém-aprovados em vestibulares nas universidades de São Paulo

Com a aprovação dos alunos nas provas, é imprescindível encontrar rapidamente um lugar para viver durante o período de estudos. Características como facilidade de locação, segurança e a possibilidade de vivência com outros jovens na mesma fase da vida torna as residências estudantis uma alternativa interessante aos pais e estudantes

CURITIBA, 23 de julho de 2024 – Chegou a época dos vestibulares, período decisivo na vida de milhões de estudantes que há tempos se preparam para uma nova etapa da vida. Mas, também, é o início de uma jornada de mudança para muitos que, uma vez aprovados, vão em busca de novos horizontes. Nesse contexto, São Paulo é a cidade brasileira que mais atrai gente de todo o país em busca de educação de qualidade.

A capital paulista tem 1,8 milhão de alunos em cursos presenciais de instituições públicas e privadas, segundo o Semesp – que representa as mantenedoras de Ensino Superior. Número que tende a aumentar com as próximas aprovações para o 2º semestre. Diante desse cenário desafiador, aumenta cada vez mais a necessidade de locais para os estudantes viverem durante o período de estudos, e um novo nicho que cresce nesse cenário é o das moradias estudantis profissionalizadas.

Consolidado nos EUA, Europa e até no Chile, mas ainda pouco conhecido entre os brasileiros, os empreendimentos Student Living (como são chamados os residenciais estudantis) são destinados especialmente para universitários, sendo uma alternativa às ‘famosas’ repúblicas que geralmente são geridas pelos próprios moradores. Os empreendimentos possuem apartamentos mobiliados, para uso individual ou compartilhado, com design moderno e estruturados de maneira a estimular a convivência entre os residentes, contendo áreas comuns para estudos, lazer e saúde, com recursos como piscina, academia 24h e diversos serviços agregados que agilizam o dia a dia.

“Esse formato visa atrair jovens que buscam uma experiência de morar diferenciada, com segurança e comodidade, e que também ofereça ambientes descolados para compartilhar com outras pessoas que estão no mesmo momento de vida,” explica Juliana Onias, gerente regional de Operações da Share Student Living, marca operada pela Greystar que é líder global em investimentos, desenvolvimento e gestão de unidades de aluguel residencial privado e também no segmento de moradias estudantis – a empresa passou a gerir as unidades da Share SL no início de 2024.

A Share SL, pertence à gestora Cix Capital, possui 1,9 mil unidades para locação, que são contadas em camas. Elas estão distribuídas em quatro unidades em São Paulo (Butantã, Consolação, Vila Mariana e Perdizes). A quinta unidade fica no campus da Univates, universidade localizada no município gaúcho de Lajeado-RS.

Localização privilegiada e gestão profissionalizada

Os empreendimentos são construídos estrategicamente próximos à instituições de ensino como Mackenzie, FAAP, Belas Artes, PUC e até a USP, sempre sob a proposta de serem opções seguras e adequadas ao desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes. A facilidade de alugar um imóvel deste tipo também é uma vantagem, já que não há burocracia no processo de como ocorre nas locações comuns.

Outro diferencial competitivo do modelo Student Living, da Share SL, é a oferta de times especializados, dedicados a uma administração personalizada das unidades. “Nosso objetivo também é agregar valor às operações e buscar sempre melhorar a experiência dos residentes. Estamos também trabalhando nas unidades uma estratégia de ativação de comunidade, promovendo eventos, festas e encontros dentro dos prédios para estimular a convivência entre os estudantes”, complementa Juliana.

Clima de satisfação entre os moradores

Uma Coimbra, de 22 anos, vive desde 2022 na unidade Butantã. A estudante do 6º semestre de Nutrição do Centro Universitário São Camilo do Ipiranga conta que os primeiros momentos em São Paulo foram complicados. “Optei por morar numa república inicialmente e houve muito perrengue. Também não me sentia segura e nem acolhida naquele lugar”, confidencia a jovem, que logo começou a procurar outro local.

Insatisfeita, começou as2 pesquisas na internet até encontrar a Share SL e na sequência já iniciou o processo para alugar um imóvel compartilhado na unidade Butantã. A jovem diz que logo no começo se sentiu acolhida na nova residência pelo clima de comunidade que existe no local. E que, desde então, a proposta converge com seu projeto de carreira e os propósitos de vida. “É muito especial morar aqui, pois você se sente numa extensão da universidade, O ambiente é multicultural, tem gente de outros cursos, faculdades, estados e até do exterior”, ressalta.

Ela também destaca que tem em seu convívio diário pessoas exemplares, e que a vivência no lugar também propicia descobrir oportunidades de estudos e de trabalho – se referindo ao programa PIC, em que a Share identifica entre os estudantes residentes indicados para as oportunidades de estágio existentes no mercado. “O ambiente me motiva a estar sempre em movimento, e isso é incrível!”. A estudante ainda elenca como positivo o apoio psicológico disponível, com profissionais preparados para dar esse suporte nas unidades.

Com uma história um pouco diferente, o fotógrafo Halyson Cardoso, de 29 anos, conta que deixou sua cidade em Santa Catarina para morar diretamente em uma unidade da Share, onde permanece, já, há mais de dois anos, sem a pretensão de mudar. “Vim morar em São Paulo e sabia das dificuldades que enfrentaria. Então escolhi a Share pela estrutura convidativa e por ser um lugar especial para o público jovem, como eu”, brinca.

Ele continua dizendo que as facilidades encontradas realmente fazem bastante diferença no dia a dia. “No edifício tem tudo, serviços, áreas de lazer e de estudos. É só apertar o botão do elevador e descer ou subir. A localização é maravilhosa! Estou próximo a tudo o que preciso, como supermercados, farmácias, e até de uma estação do Metrô, que me permite cruzar a cidade de maneira tranquila”, conclui.

Além dos estudantes regulares de cursos do Ensino Superior, as unidades também recebem intercambistas do mundo todo que vêm ao país para estudar ou trabalhar (a Share conta com equipes bilíngues trabalhando nas unidades). Esse contato multicultural contribui para enriquecer ainda mais a experiência de todos.