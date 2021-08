SENAR promove curso de classificação e degustação de cafés em São Geraldo

Começou nesta segunda 16 o curso “Trabalhador da Cultura do Café/Classificação e Degustação”, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato dos Produtores Rurais de Chalé e a Prefeitura de Conceição de Ipanema, no povoado de São Geraldo.

Segundo Carlindo Rosa Loures professor do curso, a experiência torna os participantes aptos a identificar os defeitos do café nas próprias lavouras em que atuam. “Temos também a parte sensorial, que pode instigá-los a se preparar ainda mais nesse assunto e ingressar, futuramente, na área de degustação. Muitos daqueles que fizeram o curso se apaixonaram e se tornaram bons degustadores de café”, conta.

Elimaria Câmara Gomes, mobilizadora do curso, destacou da importância do curso de Classificação e degustação para os produtores de café, que passarão a terem mais conhecimento de seus produtos e melhorarem ainda mais a qualidade da sua produção.

O Vereador Marcos Abdala disse do seu interesse de trazer o Curso para São Geraldo. “A Cidade de Conceição de Ipanema, destaca-se o cultivo do café, que sempre foi uma das principais fontes de renda do município, sendo considerado um polo regional da cafeicultura. Por este motivo, resolvi solicitar este curso. Meu pensamento foi trazer os produtroes e aprimorar técnicas e conhecer mais sobre o produto, para aprimorar o conhecimento e comercializar o produto de maneira mais assertiva em relação à qualidade.“ destacou.