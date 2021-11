3 benefícios da natação para as crianças

Muitos pais começam a observar o crescimento de seus filhos e se perguntam como ajudar seu desenvolvimento precoce. Porém, existem muitas respostas para isso. Uma delas é a natação, mas muitos se questionam se existem benefícios da natação para as crianças e se perguntam se vale a pena investir no aprendizado fora de casa.

A natação pode ser uma porta de entrada da criança para aprender a nadar de forma prática e junto a outras pessoas, ajudando em sua socialização fora de casa. Além disso, profissionais da área ensinam natação para crianças desde sempre e é comprovado que os resultados são melhores do que ensinados em casa.

Há até a possibilidade de ensinar bebês de 9 meses ou mais a nadar desde cedo, basta seus pais quererem fazer proveito dos benefícios da natação para as crianças. Mas quais são esses? Existem diversos exemplos válidos de citar.

Quais os benefícios da natação para as crianças?

Existem vários benefícios da natação para as crianças que podemos mencionar. Especialistas dizem que o desenvolvimento precoce de uma habilidade ou interesse em uma criança é ideal para manter ela com foco nesse assunto pelo resto de sua infância ou vida.

Além disso, é possível que os benefícios da natação para as crianças apresentem qualidades necessárias para um futuro de sucesso. A natação é uma atividade física, algo que crianças devem aprender a gostar para manter a saúde corporal e bem estar mental desde cedo. Mas além disso, existem outros benefícios da natação para as crianças a serem citadas.

Nadar é uma técnica de sobrevivência

Um exemplo dos benefícios da natação para as crianças, o fato que nadar é algo essencial para todos, o ideal é que uma criança aprenda a nadar a partir de seus 1 ou 2 anos de idade para assim conseguir mergulhar, nadar e se sentir segura dentro de uma piscina, mesmo sem ajuda de uma bóia ou dos pais.

Além de ser algo divertido e importante, uma criança que começa a nadar desde cedo está apta para nadar em rios, lagos e até no mar. Isso é importante em várias situações futuras possíveis e há uma necessidade que os pais se preparem para qualquer situação com sua criança, mesmo com conhecimentos básicos.

Coordenação motora

Além de ser importante por natureza, a natação influencia a coordenação motora de uma criança e ajuda com sua agilidade e capacidade de pensar mais rápido ao competir com colegas durante as aulas de natação. Portanto, é interessante que, caso possível, os pais possam inscrever sua criança desde cedo em aulas de natação.

Socialização

Em aulas de natação, é de costume que haja outras crianças presentes no local. Por meio disso, a criança pode se socializar e conhecer novos colegas. A socialização com pessoas fora de casa desde cedo é algo importante, pois ajuda a criança a aceitar diferenças, lidar com personalidades diferentes e presenciar vivências diferentes da dela.

Outros esportes para crianças

A atividade física, como mencionada antes, é uma das partes mais importantes da vida de qualquer ser humano. Mesmo que algo básico, como uma caminhada, é necessário para manter uma boa saúde física e mental. Para as crianças, a situação é a mesma e até mais importante de se notar, vendo que seu metabolismo é muito ágil.

Futebol

No Brasil, o futebol é o esporte e atividade física número um para muitos, afinal ele é o país do futebol. Pais podem investir para crianças de 1 a 5 anos com brinquedos relacionados ou uma roupa de time para bebês de sua preferência. O futebol pode ajudar na coordenação motora da criança e aumentar sua experiência de movimentação, principalmente para bebês de 1 ano.

Badminton

O badminton é um esporte que precisa apenas de raquetes e uma bolinha ou peteca, por isso é muito simples e divertido para crianças desenvolverem seu movimento e se tornarem mais ágeis.

Esse esporte nasceu na Inglaterra e se tornou popular dentro das escolas do Brasil. Ele pode ser jogado junto aos pais por crianças de 2 anos ou acima e ajuda elas a se manterem entretidas e ainda colabora com seu desenvolvimento.

Vôlei

Assim como os benefícios da natação para as crianças, o vôlei praticado em casa pode ser uma ótima opção para praticar a habilidade motora de uma criança. O vôlei pratica a agilidade e ajuda muito em influenciar o gosto por atividades físicas.

Conclusão

Sabendo todos os benefícios dos esportes e atividades físicas para bebês e crianças, há como compreender porque alguns pais optam por inscrever crianças desde cedo em aulas práticas. Quanto mais cedo o desenvolvimento for influenciado, melhores resultados irão ser vistos pelos pais.

Portanto, existem diversos benefícios da natação para as crianças e em outros esportes também que são evidentes quando colocados em prática. Basta compreender qual o melhor para a personalidade da criança ou bebê.