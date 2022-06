4 Esportes para quem está acima do peso começar a praticar

Estar acima do peso, pode ser um dos piores inimigos das pessoas, pois a obesidade leva a pessoa a ter diversos tipos de doenças. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a obesidade já faz parte da vida de 20% dos brasileiros, e o sobrepeso já atinge 54% da população.

Os dados informam um crescimento bem significativo de pessoas que estão acima do peso de 10 anos para cá, isso pode ser um sinal de alerta para a saúde. Todos nós sabemos que a melhor forma para combater essa doença é manter uma alimentação saudável e também praticar exercícios físicos.

Se você está querendo mudar seus hábitos e começar ter uma vida mais saudável, fique até o final desta leitura, que vamos te passar alguns exercícios físicos que vão te ajudar no emagrecimento e ainda ter uma vida mais saudável.

Atividades aeróbicas

As atividades físicas aeróbicas, como corridas, caminhadas, ciclismo e dança, são uma das atividades que podem ser praticadas com a maior simplicidade e o melhor sem gastar nada.

Esse tipo de atividade ajuda muito na hora de perder gordura, nessas atividades você pode trabalhar diversos grupos musculares, como braços, pernas e abdômen, de maneira ininterrupta e sem ser muito intenso. Ao praticar o exercício, acontece um aumento considerável da frequência respiratória e cardíaca, com isso melhora gradualmente o condicionamento físico.

Vale lembrar que para cada uma dessas atividades é necessário itens adequados, como para caminhada, você vai precisar de roupas para atividade física que sejam mais leves e que não apertem. Já para andar de bicicleta, além das roupas especiais você também vai precisar de óculos para ciclistas, para proteger do sol e evitar que entre sujeiras e insetos, provocando um acidente.

Atividades para tonificação muscular

Para tonificar a sua musculatura, você pode optar por exercícios, como, levantamento de peso, musculação e crossfit, entre outros esportes que podem te ajudar a trabalhar de maneira mais intensiva, sem contar que auxilia na musculatura e tonificação do mesmo.

Podemos dizer que todas as vezes que essa atividade for realizada pela pessoa, vai ajudar ainda mais a fortalecer seus músculos e vai incentivar o aumento de massa magra e da mesma forma que vai estimular a perda de gordura.

Fortalecimento e alongamento dos ossos

Você pode começar a praticar exercícios como futebol, vôlei, handebol, ou qualquer outro que você preferir. Ao praticar essas atividades físicas, além de melhorar muito sua frequência cardíaca, auxilia na queima de gordura, fortalece a musculatura e também os ossos.

O ato de se alongar antes de praticar qualquer uma dessas atividades também é muito importante, pois elas vão evitar as conhecidas “juntas travadas” e até mesmo as cãibras.

Você deve se alongar sempre, mas se já tem muito tempo que você não pratica nenhuma dessas ou de outras atividades físicas é ainda mais importante se alongar, para evitar ruptura de ligamentos ou prejudicar sua musculatura.

Atividades aquáticas

Praticar atividades na água, como, por exemplo, a natação também são de extrema importância para quem está acima do peso. Podem ser consideradas atividades leves, porém podem ajudar muito no processo de emagrecimento, além disso, vai melhorar muito sua respiração.

As atividades aquáticas também ajudam na queima da gordura a longo prazo, essa é uma prática bastante recomendada para quem está começando agora e ainda não se sente apto para se exercitar com atividades mais pesadas, como ciclismo e crossfit, já citados acima.

O que você precisa saber antes de começar a se exercitar?

Qualquer pessoa que está acima do peso ou obesa, que deseja começar a praticar atividades físicas antes de iniciar, é preciso primeiro passar por médico e realizar exames e ir com frequência às consultas médicas.

Isso é muito importante, pois indivíduos passaram praticamente a vida toda vivendo como um sedentário e ao começar a praticar atividades físicas muito pesadas, pode levar a pessoa a ter mais problemas graves.

Tenha um planejamento para suas atividades

Se você está determinado em emagrecer e levar uma vida mais saudável, você deve conciliar sua dieta balanceada com a suas atividades físicas e principalmente estabelecer uma rotina para isso acontecer.

Você deve levar isso a sério, por isso é uma dica é você estabelecer uma meta de quantos quilos deseja perder, em cinco meses, por exemplo. E tenha muita força de vontade, não desista mesmo naqueles dias mais cansativos, faça nem que seja uma leve caminhada em volta do quarteirão da sua casa.

Pois, um dia sem praticar os exercícios pode te desencorajar e voltar à estaca zero, por isso seja muito determinado em alcançar seus objetivos. Siga firme na dieta e nos seus exercícios, que cada dia você vai se superar ainda mais.

Esperamos que tenha gostado de todas essas dicas e que você consiga se inspirar e começar a se exercitar agora mesmo. Mude sua vida para melhor, só você pode fazer isso por você mesmo.