Atacante do Barcelona é afastado por três meses após avaliação cardíaca

O atacante Sergio Agüero, do Barcelona (Espanha), foi afastado por três meses após uma avaliação cardíaca, informou o clube espanhol na última segunda-feira (1/11).

O argentino recebeu assistência médica no campo após reclamar de dores no peito durante o empate por 1 a 1 da equipe catalã com o Alavés pelo Campeonato Espanhol. O centroavante chegou a ser levado ao hospital.

O Barça anunciou que o jogador deve passar um longo tempo fora de ação. “Aguero recebeu um diagnóstico e tratamento terapêutico do dr. Josep Brugada”, informou o time da Catalunha em nota.

LATEST NEWS | Barça player Kun Agüero has been subjected to a diagnostic and therapeutic process by Dr. Josep Brugada. He is unavailable for selection and, during the next three months, the effectiveness of treatment will be evaluated in order to determine his recovery process. pic.twitter.com/My9xWpm6I4

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 1, 2021