Atuando em casa, Boston City FC Brasil é superado pelo Contagem

O Boston City FC Brasil enfrentou o Contagem, hoje (02 de outubro), no estádio JK, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Atuando em casa, a equipe foi superada por 2 a 1.

Com um primeiro tempo bem movimentado, os visitantes abriram o placar com Rafael Fernandes, aos 7 minutos do primeiro tempo. O Boston levou perigo por algumas vezes, dentre elas com Gustavinho, aos 44.

Logo no início da segunda etapa, o Contagem ampliou com Kennedy. O Boston City FC Brasil diminuiu com Rafael Furtado, de cabeça, aos 15 minutos. Os donos da casa seguiram pressionando, mas o placar não foi alterado.

“Tivemos um jogo muito difícil, onde no primeiro tempo não jogamos bem e, em contrapartida, o adversário foi melhor. Mesmo assim, criamos oportunidades que poderiam ter mudado o resultado e a até a sequência da partida. A equipe voltou melhor na segunda etapa, com mais postura, reorganizada e decisiva nas ações de ataque. Infelizmente, levamos o segundo o gol. Mesmo assim, seguimos bem e com um domínio muito interessante. Fizemos o gol e tivemos um volume bom de jogo. Fica a certeza de que nós estamos no páreo e com boas perspectivas para continuar nossa trajetória em busca da classificação”, explica o treinador Ricardo Drubscky.

O Boston City FC Brasil está com 9 pontos somados no Grupo C. A equipe não atua na quinta rodada da competição e volta a campo dia 16 de outubro contra o Manchester.

Crédito Boston City FC Brasil