Boston City a caminho da classificação do Módulo II de 2022

Restam 4 decisões para garantir vaga

Próximo sábado dia 20 as 15 horas no Estádio JK em Manhuaçu Boston City FC X Uberaba

Jogo válido pelas quartas de finais do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão

Valores: R$ 20,00 ( inteira ) R$ 10,00 ( meia )

Pessoas com direito a meia entrada: Idosos acima de 60 anos;

Estudantes com carteira de identificação estudantil;

Pessoas com necessidades especiais; crianças de até 12 anos; Jovens entre 15 e 29 anos cadastrados no CadUnico.

Pontos de pré-venda:

Marinho Esportes ( Centro ) Supermercado União ( Baixada )

Horários:Quinta feira ( 18/11 ) de 13:00hrs as 19:00hrs.Sexta feira ( 19/11 ) de 09:00hrs as 19:00hrs.

Vendas no sábado ( 20/11 ): A partir de 13:00 hrs na Bilheteria Principal do Estádio até o término do primeiro tempo.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Para entrar no estádio, será exigido carteira de vacinação com as 2 doses ou 1 dose para vacinas com dose única ou teste Covid-19 (antígeno) com resultado NEGATIVO.

Uso obrigatório de máscara.

Agradeço muito se puderem colocar essa informação no noticiário, pois dessa forma estaremos auxiliando o torcedor como proceder para poder assistir ao jogo, em virtude das obrigações impostas pelo momento que vivemos da pandemia.

“Estamos em pleno crescimento” analisa Marcelinho do Boston

O Boston City FC Brasil entra em campo no sábado (20 de novembro), às 15 horas, para a primeira partida das quartas de final da Segunda Divisão do Campeonato Mineiro.

O lateral Marcelinho conta como estão se preparando para o confronto, que será diante do Uberaba.

“Estamos tento uma semana muito boa de preparação, já estamos trabalhando pesado junto com o Professor Ricardo, abraçamos a ideia que ele vem aplicando e nosso time vem numa excelente fase de crescimento nos últimos jogos”, disse.

“Expectativa é das melhores, nesse primeiro jogo com a torcida apoiando é uma oportunidade que a gente estava esperando ansiosamente. Queremos dar nosso primeiro passo nas quartas e juntamente dar esse presente para nossa torcida que é a vitória”.

Esse será o primeiro jogo do Boston em Manhuaçu com torcida.

Amanhã (19), a equipe finaliza o apronto na parte da manhã e inicia o regime de concentração para o jogo.

Foto: Boston City FC Brasil Divulgação