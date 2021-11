Boston City FC Brasil pronto para o desafio contra o Betis FC

Visando a classificação para a próxima fase do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, o Boston City FC Brasil realizou o último apronto na manhã de hoje (12 de novembro), no CT, sob o comando de Ricardo Drubscky.

A equipe tem pela frente o Betis FC, amanhã (13 de novembro), no estádio JK, em Manhuaçu, às 15 horas, pela 10ª rodada da competição.

“O elenco tem respondido muito bem as atividades e estamos na expectativa de fazer um bom jogo e classificar, o que gera um clima muito bom. Acredito que será uma partida tensa, por ser decisiva, mas procuramos passar tranquilidade ao grupo. Temos muito apoio aqui no clube, incluindo apoio psicológico a todos”, explica o treinador, que completa.

“O futebol está muito parecido e competitivo. Espero que todo nosso planejamento seja coroado com a classificação”, completa.

Com 10 pontos somados, o Boston City FC Brasil é o quarto colocado do Grupo C. Avançam para a segunda fase, os dois primeiros de cada chave os dois melhores terceiros colocados na classificação geral.

ÁRBITRO

Andreza Helena de Siqueira

Árbitro assistente 2

Jeferson Cristiano Monteiro

Quarto Árbitro

Marcio Tavares da Silva