Boston City FC Manhuaçu inaugura Centro de Desenvolvimento de Talentos

Compõem o plantel cerca de 120 atletas, nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20.

Por Devair G. Oliveira

Em solenidade o Boston City inaugurou neste último sábado, 28/01/2023 o seu novo Centro de Desenvolvimento de Talentos.

A festa contou com a presença de empresários, autoridades estaduais, municipais, dentre elas a atual prefeita Maria Imaculada Dutra, a ex-prefeita Cici Magalhães, que administrava o município na ocasião do lançamento do projeto em 02/10/2017, seu irmão o deputado estadual João Magalhães, o presidente da Câmara Gilsinho, demais vereadores, secretários municipais, personalidades ligadas ao futebol e associações.

O CT vai alojar cerca de 120 atletas, nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20 do Boston. O espaço conta com academia, salas de estudos, refeitório, departamentos de fisiologia e médico, além de dois campos de grama sintética, produzidos pela mesma empresa que fez o Allianz Parque, em São Paulo, e a Arena da Baixada em Curitiba, onde o time tem mandado seus jogos, tanto das categorias de base, como do profissional.

“Felicidade muito grande em estar entregando o Centro de Desenvolvimento de Talentos para os atletas, para os profissionais e para a comunidade de Manhuaçu e região, aqui não é do Renato, é da população de Manhuaçu, os atletas e os profissionais”, explicou o presidente do clube, Renato Valentim.

Segundo Valentim ele saiu de Manhuaçu em 1998 com destino aos Estados Unidos. Na cerimônia, demonstrou bastante alegria em ver o sonho realizado com a entrega da obra pronta e poder trazer esse investimento para a terra natal.

“Fez 25 anos da minha chegada aos EUA e podendo retribuir um pouquinho de tudo que conquistei lá, o sucesso financeiro, trazer um pouco disso e oferecer para a cidade de Manhuaçu e oportunizar as crianças, os jovens e os profissionais que estão em busca de espaço no mercado de trabalho. A gente precisa dividir um pouco do que a gente recebe”, destacou.

No dia 02/10/2017, no Salão da AABB Manhuaçu, foi realizada uma solenidade que marcou oficialmente a apresentação do Boston City FC Brasil que completou 5 anos de fundação no Brasil neste mês. Com boas campanhas nos torneios de base em Minas Gerais, ainda busca chegar mais longe no profissional e acredita que o Centro de Treinamentos pode alavancar isso.

“Nós que estamos aqui desde o princípio, sabemos das dificuldades para qualquer empresa, não só para clube de futebol, no seu início. Cada vez mais nos sentimos orgulhosos do nosso clube, do trabalho em equipe, seguindo todo o nosso cronograma. A gente disse que em 5 anos estaria entregando um passo importante para o Boston e o clube completou esses 5 anos no último dia 2 e podemos entregar a casa dele, a casa de Manhuaçu, dos torcedores e a gente se sente muito orgulhoso e vem muito mais por aí”, pontuou o Diretor Executivo do clube, Wanner Dornelas.

O clube conta com parceiros fortes na construção do CT e também na formação de atletas. Alexandre Mattos, CEO de Relações e Negócios do Athletico-PR, destacou a parceria entre os clubes.

“Vai ser um marco para o futebol da região, para o Estado de Minas Gerais, acima de tudo nas questões sociais, garotos que vão poder ter a oportunidade aqui de brilhar mundo afora. A gente tem que dar parabéns à iniciativa do Renato e à toda equipe que fez esse CT maravilhoso que é bastante importante, sem sombra de dúvidas, para a cidade, mas também para o nosso futebol brasileiro”, destacou o atual vice-campeão da Libertadores da América.

Para Manhuaçu, o investimento foi recebido com muita expectativa de, além do futebol, alavancar ainda mais a economia local.

“A gratidão que a gente tem por um filho de Manhuaçu sair daqui, buscar novos horizontes e voltar para investir em nossa cidade. Esse momento é de gratidão porque é ímpar para nossa cidade.

Recebemos outros investimentos e isso é muito bom. Graças a Deus, Manhuaçu vem evoluindo, vem crescendo, as pessoas investindo e esse momento é importantíssimo para a cidade com esse grande investimento”, destacou a prefeita de Manhuaçu, Maria Imaculada Dutra (PSD).

Vídeo gravado pelo repórter Téo Nazaré do Canal CIDADE TOTAL, que colaborou com nossa reportagem.