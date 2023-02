Boston City inaugura Centro de Treinamento de Força com equipamentos para o alto rendimento dos atletas

Pensando sempre no bem-estar, na evolução física e psicológica dos atletas, o Boston City F.C. fez um belo investimento em equipamentos de academia para o CTFOR (Centro de Desenvolvimento de Força) que fica no Centro de Desenvolvimento de Talentos do clube.

Os equipamentos foram pensados para o processo de evolução e recuperação física dos atletas, que serão acompanhados de perto pelos nossos preparadores físicos, fisiologistas, fisioterapeutas e membros da comissão técnica para atingir o melhor resultado durante o processo de treinamento.

“Ter a academia é importante para o processo de evolução física dos atletas como um todo, pensando no grupo, e também para trabalhos individualizados. Tanto para atletas que estão chegando agora ao clube, quanto para atletas que estão retornando do departamento médico”, diz o fisiologista, Vitor Guglielmi.

O clube, em parceria com a empresa de materiais esportivos “Physicus”, pensou em uma estrutura organizada e que proporcionasse o melhor para o desempenho dos atletas. Além dos equipamentos da linha Premium, a academia está equipada com TV, espelhos, piso gramado na área interna e externa para trabalhos de transição e específicos.