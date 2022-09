Boston City recebe fisioterapeuta ex-Palmeiras e Athletico

30/08/2022, o Boston City recebeu o fisioterapeuta Jomar Ottoni nas obras do clube. Juntamente do Diretor Executivo Wanner Dornelas, Jomar pontuou pontos importantes para o Complexo Esportivo nas áreas de fisioterapia e ciências médicas.

O profissional conheceu o Complexo Boston City e ficou encantado com o que viu. “Muitos clubes de elite não tem um espaço e uma estrutura como vocês estão construindo”, destacou Jomar.

Jomar trabalhou no Cruzeiro e no Atlético, na reestruturação completa do América e do Palmeiras e na modernização do Santos e do Athletico, além de uma passagem pelo futebol chinês. É considerado uma referência em saúde e performance no esporte.

“Muito importante contarmos com um dos mais renomados fisioterapeutas do esporte brasileiro nos dando esse auxílio para que o nosso Complexo e o Boston City também sejam referências no tratamento e no cuidado aos atletas profissionais e de base”, ressalta o Diretor Executivo do Boston City, Wanner Dornelas.

As obras seguem em ritmo acelerado e o clube espera poder contar com os alojamentos a partir de 2023.