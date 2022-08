Boston City vence Pouso Alegre e assume a vice-liderança do Mineiro sub-20

Em jogo movimentado neste sábado, 06, o Boston City venceu o Pouso Alegre por 2 a 0 pelo Campeonato Mineiro sub-20.

Os gols foram marcados por Victor e Kauan. O jogo foi bastante movimentado, com amplo domínio da equipe manhuaçuense que não sofreu pra vencer em casa. O Boston teve mais posse de bola e controlou as ações ao longo de toda a partida, enquanto o time visitante tentava bolas longas, sem sucesso.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, Luis Felipe recebeu o passe de Paulinho, driblou dois e foi desarmado. Na sobra, Victor bateu cruzado de primeira, sem chances para Luis Gustavo. Já no segundo tempo, aos 22 minutos, num levantamento de Vinicius Torquato, o zagueiro Kauan, que já fazia uma excelente partida na defesa, apareceu no ataque para subir de cabeça e dar números finais à partida.



Com o resultado, o Boston chega a 5 vitórias consecutivas, marcando 8 gols e sofrendo apenas um, sendo um destaque defensivo na competição. Na partida contra o Pouso Alegre mais uma grande exibição da dupla de zagueiros Paulinho e Kauan, que foi escolhido o melhor em campo pela equipe de transmissão.

Ao final da partida, o técnico Robson Silveira destacou a evolução da equipe. “O importante é percebermos que o time vem mantendo uma constância muito boa, mantendo o ritmo. Hoje alguns jogadores se mostraram um pouco cansados, fizemos trocas e ainda assim foi uma grande partida. Uma excelente partida nossa e a gente espera manter isso, porque sabemos que não é difícil chegar, é difícil manter. Então nós temos trabalhado isso com os atletas para que possamos chegar ao nosso objetivo”.

O zagueiro Kauan também falou ao final da partida, dedicou o gol ao pai e reiterou a vontade da equipe. “Vou dedicar pro meu pai que torce muito por mim e muito feliz pelos três pontos. Corremos muito e, pra ganhar da gente, vão ter que correr dobrado”.

O Boston agora pega a estrada e vai até Araguari, a 860km de Manhuaçu, onde enfrenta a equipe da casa no domingo, 14, às 10h, e na quarta-feira, 17, segue para Uberlândia para fazer o jogo atrasado da 12ª rodada, também às 10h.

João Vitor Nunes – Comunicação Boston City

Fotos: Gustavo Gomes – Comunicação Boston City