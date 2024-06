Botafogo enfrenta o Fluminense de olho na liderança do Brasileiro

Rádio Nacional transmite o confronto a partir das 20h desta terça

O Botafogo recebe o Fluminense, a partir das 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (11) no estádio Nilton Santos, com real possibilidade de assumir a liderança da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. O Clássico Vovô, válido pela 8ª rodada da competição, contará com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Ocupando a 3ª posição da classificação com 13 pontos, o Alvinegro pode ultrapassar tanto o líder Flamengo como o vice-líder Bahia, ambos com 14 pontos, em caso de triunfo em casa. Para isto, o time comandado pelo técnico Artur Jorge tentará manter duas sequências: a de quatro vitórias em clássicos com o Tricolor (entre jogos do Brasileiro e do Carioca) e de seis partidas sem derrotas diante de outras equipes (no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores).

Foco na preparação para o clássico! 💪🔥



Porém, o Botafogo tem dois desfalques certos para o confronto: o volante Danilo Barbosa (suspenso por acúmulo de cartões amarelos) e o atacante Savarino (convocado para defender a seleção da Venezuela na Copa América). Com isso Gregore e Tiquinho Soares devem receber oportunidades na equipe titular.

Assim, o Alvinegro deve entrar em campo com John; Damián Suárez, Halter, Bastos e Cuiabano; Marlon Freitas, Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares.

Quem também chega com um importante desfalque é o técnico Fernando Diniz. Ele não poderá contar com o meia-atacante colombiano Jhon Arias, que está servindo a seleção de seu país. A notícia positiva são os retornos do meia Lima, após suspensão, e do lateral Samuel Xavier.