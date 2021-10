Botafogo vence CRB e assume vice-liderança da Série B

O Botafogo derrotou o CRB por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (8) no estádio Nilton Santos, e alcançou a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro com 51 pontos (três a menos que o líder Coritiba, que pega o Cruzeiro mais tarde).

Já o Galo da Praia terminará a 29ª rodada da competição fora do G4 da classificação, na 5ª posição com 48 pontos.

O triunfo do Glorioso foi obtido graças a gols do meia Marco Antônio, aos 44 minutos do primeiro tempo, e do lateral Carlinhos, já nos minutos finais do confronto.

O Botafogo volta a entrar em campo pela competição na terça-feira (12), contra o Cruzeiro. Na sexta (15), o CRB recebe o Guarani no Rei Pelé.

Triunfo em casa

Quem também triunfou em casa nesta sexta foi o Vila Nova, que bateu o Remo por 1 a 0 graças a gol de Alesson. Com a vitória o Tigre ficou em 12º com 37 pontos, enquanto o Leão Azul é o 10º com 38.

Na próxima rodada, o Vila Nova visita o Brasil de Pelotas na sexta, enquanto o Remo vai até a casa do Brusque.