Os três pontos deixaram o time do Botafogo com oito na quinta posição, O Flamengo continua com cinco, ocupando a 14ª colocação. Na próxima rodada, o Flamengo pega o Ceará, no sábado (14), no Castelão. No domingo (15), o Botafogo joga no Rio de Janeiro contra o Fortaleza.

Por Juliano Justo – Repórter da TV Brasil e Rádio Nacional – Rio de Janeiro