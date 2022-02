Brasil estreia na Olimpíada de Inverno com esquiadora Sabrina Cass

A brasileira ficou na 21ª posição, mas volta a esquiar às 7h de domingo (6) em busca da classificação na segunda e última qualificatória: apenas as 10 primeiras colocadas avançam à final.

“HOJE REALIZEI UM SONHO. QUERIA VIR PARA OS JOGOS OLÍMPICOS DESDE PEQUENA. SEMPRE SONHEI, MAS NUNCA IMAGINEI QUE ISSO PODERIA SE TORNAR REALIDADE. É MUITO EMOCIONANTE REPRESENTAR O BRASIL NOS JOGOS. ESTOU MUITO FELIZ POR TER CHEGADO ATÉ AQUI E AGRADEÇO A TODOS QUE ME AJUDARAM E TORCERAM POR MIM”, DISSE SABRINA, QUE SOMOU 62.20 PONTOS, EM DEPOIMENTO AO COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL (COB).

Na prova de moglus, o esquiador tem que descer a montanha no menor tempo possível e executar dois saltos com acrobacias. A pontuação é atribuída de acordo com a técnica de esqui, as manobras aéreas e o tempo para completar o percurso. Antes de Sabrina Cass, o Brasil só teve um representante no esqui estilo livre: Josi Santos, em Sochi (2014), só que no na prova de aéreos. Na época, ela encerrou a participação na 22ª colocação.

Nascida em New Haven (Estados Unidos), Sabrina Cass foi campeã mundial em 2019 na prova de moguls (pista ondulada), quando ainda defendia a bandeira norte-americana. Em novembro passado, a jovem estreou como atleta brasileira no no Aberto de Idre Fjall, na Suécia, encerrando a competição em nono lugar.

“NÃO ACHEI AS CONDIÇÕES DA PROVA MUITO RUINS. NASCI ESQUIANDO EM VERMONT (EUA) E LÁ TEM MUITAS PEDRAS DE GELO O TEMPO TODO. ENTÃO ESTOU ACOSTUMADA. QUANDO ESTOU ESQUIANDO, NÃO DÁ PRA SENTIR MUITO O FRIO, NEM DIFERENÇA NA NEVE”, COMPLETOU.

Os Jogos de Inverno começam oficialmente às 9h (horário de Brasília) desta sexta (4), com a cerimônia de abertura no estádio Ninho do Pássaro, que também foi palco da abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim (2008).A mineira Jaqueline Mourão (esqui cross-country) e o baiano Edson Bindillati (trenó de bobsled) serão os porta-bandeiras da delegação brasileira que conta ao todo com 11 atletas em Pequim, sendo um reserva.

Delegação brasileira

Bobslead

Edson Bindilatti

Edson Martins

Erick Vianna

Rafael Souza

Jefferson Sabino (reserva)

Esqui cross-country

Jaqueline Mourão

Eduarda Ribera

Manex Silva

Skeleton

Nicole Silveira

Esqui alpino

Michel Macedo

Esqui estilo livre (moglus)

Sabrina Cass