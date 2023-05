Brasileiro: sem vencer há 4 jogos, Vasco encara Santos em São Januário

Há quatro jogos sem vencer, o Vasco da Gama recebe o Santos na tarde deste domingo (14), no estádio de São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com seis pontos na tabela, o Cruzmaltino busca reencontrar o caminho da vitória diante do Santos, que chegou a sete pontos, após golear o Bahia (3 a 0) na última quarta-feira (10). O duelo às 16h (horário de Brasília) terá transmissão ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Waldir Luiz, reportagem de reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de notícias com Bruno Mendes.

No histórico de confrontos entre os dois clubes, reina o equilíbrio, com leve vantagem para o Peixe. Em 103 partidas foram 36 vitórias dos paulistas, contra 35 dos cariocas: o restante foi só empate. Lá se vão quase três anos desde o último confronto dos dois times em São Januário. No embate, válido pela 26ª rodada do Brasileirão de 2020, quem levou a melhor foi o Gigante da Colina, por 1 a 0.

Nesta tarde o Vasco tem a chance de superar a frustração do empate em 1 a 1 casa com o Coritiba a última quarta (10). Uma das principais dúvidas do técnico Maurício Barbieri recai sobre o meio de campo: o volante Andrey está cedido à seleção brasileira Sub-20 que disputará o Mundial na Argentina e ficará fora por até cinco jogos. A expectativa é que Barbieri leve a campo Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Pitón; Rodrigo, Galarza e Jair; Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira.

Já o Alvinegro Praiano chega embalado com a vitória em casa contra o Bahia, após um início de campeonato de altos e baixos. O técnico do Santos Odair Hellmann terá de contornar os desfalques dos atacantes Marcos Leonardo – cedido à seleção Sub-20 – e Mendonza, que se recupera de lesão na coxa direita. Fora de campo, o clube vive um clima tenso, após o afastamento do zagueiro Eduardo Bauermann, por envolvimento no esquema de manipulação de resultados, segundo investigação do Ministério Público de Goiás (MP-GO).

Para o embate deste domingo (14), Odair Hellmann deve escalar o seguinte time: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Joaquim, Messias e Lucas Pires; Camacho (Rodrigo Fernández), Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Deivid Washington e Lucas Braga.

* Colaboração do estagiário Luiz Eduardo da Silva, sob supervisão de Verônica Dalcanal.