BRF Vôlei Manhuaçu participa da Copa Clube XV Miracema (RJ)

Entre os dias 25 e 26 de junho, a equipe BRF Vôlei Manhuaçu participou da Copa Clube XV Miracema, no estado do Rio de Janeiro.

Durante a competição, os manhuaçuenses enfrentaram a equipe de Piraúba, de Minas Gerais (MG), e venceram. Em seguida, duas partidas duríssimas contra Target de São Paulo (SP) e Cia do Vôlei, do Rio de Janeiro (RJ), com duas derrotas.

Com isso, a equipe de Manhuaçu não conseguiu a pontuação necessária para seguir na competição. Foram jogos equilibrados e decididos nos detalhes. Estamos incentivando novos atletas e integrando-os em competições para fomentar o esporte em nosso município”, explicou o líbero Gemerson Baia.

Os atletas contaram com o apoio da Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Esporte e Lazer, que forneceu o transporte.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu