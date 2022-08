Carlos Júnior sobe ao pódio três vezes no Vitória International Open 2022 de Jiu-Jitsu

O atleta manhuaçuense Carlos Júnior da Silva conseguiu novos destaques em competição de jiu-jitsu pelo país. Desta vez, os bons resultados do atleta do CTC (Centro de Treinamento Cleiton Silva) ocorreram no Vitória International Open 2022 de Jiu-Jitsu, realizado pelo IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) no último final de semana na capital capixaba.

Carlos Júnior subiu ao pódio em três categorias. ‘Ficou bastante feliz, pela classificação que tive. Treinei cerca de quatro meses em preparação para este campeonato. É uma das etapas muito difíceis, em que disputam atletas federados, ranqueados. Na minha categoria, fui vice-campeão. Na modalidade ‘Sem Kimono’, fui campeão, e, na categoria Livre, em que havia doze atletas, consegui a terceira colocação’, relatou.

‘Destas três categorias, a que me fez perceber que eu estava bem no campeonato foi a Livre. Em razão da quantidade e qualificação dos atletas, pude ver minha capacidade, o meu valor no Jiu-jitsu, conseguindo este terceiro lugar, pois, quem me venceu nas semifinais, foi o primeiro colocado da competição, por apenas uma vantagem. Então, entendi que estou em um nível muito bom para esta competição no país’, concluiu Carlos Júnior.



O atleta manhuaçuense agradeceu ao empenho do treinador Cleiton Silva. ‘Tenho admiração muito grande pelo Cleitinho. Ele sempre me prepara nas partes física e mental, além da técnica. Sempre me dá bons conselhos. Então, é uma academia que tenho o maior carinho; com o Cleitinho, todos os alunos que treinam comigo, o pessoal da recepção, enfim, toda a equipe’, elogiou.

Carlos Júnior pretende continuar treinando até o final do ano, quando ocorrerá a última etapa deste Open.