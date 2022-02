Com a cabeça na Libertadores, Flu encara Volta Redonda pelo Carioca

A equipe comandada pelo técnico Abel Braga já soma seis vitórias consecutivas no Cariocão, a última delas na quarta (16), fora de casa, contra o Nova Iguaçu, por 1 a 0. Após o embate no Luso Brasileiro, o Tricolor já embarca com destino a Bogotá. Nesta sexta (18) o clube carioca publicou a lista de jogadores inscritos no torneio continental. A estreia na Libertadores será contra o Millonarios, na altitude da capital colombiana (cerca de 2.600 metros acima do nível do mar).

A equipe do Volta Redonda chega motivada para o confronto contra o líder do Estadual, após golear por 4 a 0 o Audax no meio desta semana. Para o confronto desta tarde o técnico Neto Colucci contará com o retorno do meio-campo Marcos Júnior, que cumpriu suspensão na última rodada. O principal desfalque será o zagueiro Dilsinho, fora do duelo pois levou o terceiro cartão amarelo contra o Audax. Para a posição o técnico pode escalar Davison, Grasson ou Vinícius.

“O Fluminense vem liderando a competição, está em um momento muito bom, com novas peças se encaixando, com o Abel dando uma estrutura de jogo muito boa, com três zagueiros, com muita mobilidade no meio, com os laterais atacante bastante, e sendo uma equipe muito perigosa. Precisamos estudar bastante, ir concentrados para o jogo e tentar fazer o nosso melhor e buscar estes três pontos fora de casa também, que são muito importantes”, afirmou Colucci.